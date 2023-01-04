عاجل.. مصرع شخصين في انقلاب دراجة نارية بالبحيرة

لقي شخصان مصرعهما، قبل قليل، جراء وقوع حادث انقلاب دراجة نارية في ترعة ناصر بمحافظة البحيرة، ونُقلت الجثتان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو المطامير العام تحت تصرف النيابة العامة، والتي تولت التحقيق في الحادث.

انقلاب دراجة نارية في ترعة

وورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من شرطة النجدة، يفيد استقبال مستشفى أبو المطامير جثة شخصين جراء تعرضهما لحادث انقلاب دراجة نارية بترعة ناصر مركز أبو المطامير، وجرى التحفظ على الجثتين وتحرير محضر بالواقعة.

أسماء المتوفيّن في الحادث

بالانتقال إلى مكان حادث انقلاب الدراجة تبين وفاة كل من حاتم أحمد سعيد، 20 سنة، مقيم في قرية الإيمان بابو المطامير، وعلاء سعيد عفيفي، 15 سنة، مقيم في قرية الإيمان بأبو المطامير، وجري نقلهما إلى ثلاجة حفظ الموتى مستشفى أبو المطامير العام تحت تصرف النيابة العامة، وجارى المتابعة لحين استخراج تصاريح الدفن.