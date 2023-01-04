«سوهاج الجديدة» تحولت من صحراء لمدينة متكاملة تجذب السكان

شهدت مدينة سوهاج الجديدة «الكوامل»، طفرة حقيقية خلال السنوات القليلة الماضية بمختلف المجالات، لتتحول من صحراء فقيرة بكل الموارد إلى مدينة سكنية متكاملة المرافق يطغى عليها اللون الأخضر، تضم كل الخدمات الأساسية والترفيهية، بل وأصبحت متنفسا لأهل محافظة سوهاج جميعا لقضاء عطلاتهم والتنزه بها.

جامعة خاصة ومدارس إنترناشونال بسوهاج

أنشئت أول جامعة خاصة بمحافظة سوهاج، بمدينة الكوامل لخدمة أهالى سوهاج وجنوب الصعيد،فضلا عن عدة مدارس إنترناشونال، لتوفير خدمة تعليمية متميزة لأهالى سوهاج.

كما وجدت معظم العلامات التجارية العالمية، ضالتها بمدينة سوهاج الجديدة ، لإفتتاح فرع لها بصعيد مصرفضلا عن الشركات الإستثمارية الكبرى، والمطاعم العالمية والمحلية، وأول هايبر ماركت بمحافظة سوهاج لتوفر سوهاج الجديدة ألاف من فرص العمل للشباب من الجنسين بمختلف المؤهلات، وجميعها توفر الإنتقال من وإلى مدينة سوهاج.

مدينة ترفيهية متكاملة تضم السباحة والفروسية

فضلا عن إقامة مدينة ترفيهية متكاملة، تضم حديقة حيوان ومركز لتدريب الفروسية وحمام للسباحة وألعاب مائية ومدينة ملاهى، وقاعة للتصوير وأخرى للزفاف، مما جعلها مقصد لعائلات سوهاج لقضاء عطلاتهم والتنزة بها،بالإضافة لعدة متنزهات عامة ، فلا يخلو شارع بمدينة سوهاج الجديدة من وجود أكثر من متنزة ومقاعد للمواطنين.

حى للبنوك وتجمعات سكنية خاصة وتابعة للإسكان

وتضم مدينة سوهاج الجديدة حى البنوك الذى يشمل فروع لمختلف البنوك المصرية والأجنبية، جميعها بنفس الحى وتعمل حتى الثالثة عصرا، مع توفير إنتقال من وإلى مدينة سوهاج الجديدة لموظفيها،فضلا عن عدة تجمعات سكنية"كومباوند" تتبع شركات خاصة توفر متنزهات وحدائق ومكتبات عامة وملاعب رياضية وحمامات سباحة لقاطنيها، وتنفيذ مشروع "إبنى بيتك" للمرحلتين الأولى والثانية، ومدينة سكنية تابعة لجهاز مدينة سوهاج الجديدة تستهدف محدودى ومتوسطى الدخل مع توفر مختلف الخدمات والمرافق بالمدينة.

مطار سوهاج الدولى وجامعة سوهاج الجديدة

ويعد مطار سوهاج الدولى وجامعة سوهاج بالحرم الجامعى الجديد أبرز المنشات بمدينة سوهاج الجديدة والتى غيرت خريطة الإستثمار بالمدينة.

تحولت من صحراء إلى مدينة عامرة

قال"محمد العطار" أحد قاطنى مدينة سوهاج الجديدة أن المدينة شهدت طفرة وفرت لهم كافة سبل الحياة وتحولت من صحراء إلى مدينة عامرة، بعد أن كان يعتقد الجميع أن تملك وحدة سكنية بالكوامل من الجنون أصبح الجميع يتمنى السكن بها الأن، فكل الخدمات متوفرة خاصة للأطفال الذين يقضوا معظم عطلتهم بالحديقة اسفل المنزل.

سوهاج الجديدة تجذب السكان

بينما أبدى "علاء حسن" سعادتة بالتطور الذى لحق بمحافظة سوهاج عامة ومدينة الكوامل خاصة، فقال أصبحت أشعر أننى بالقاهرة وليس بسوهاج من كم التحديثات والخدمات التى تم توفيرها لتتحول مدينة سوهاج لمدينة متكاملة تماما.

وأوضحت" ياسمين محمد" أنها أصبحت تقضى معظم وقتها بالمدينة، بعد أن كانت تترك منزلها لقضاء الوقت مع عائلة زوجها بمدينة سوهاج لعدم توفر الخدمات فقالت " كنت حاسة إنى بمكان مقطوع خاصة إنى كنت عايشة بالقاهرة فكانت الكوامل منفي ليا وكنت سايبة شقتى معظم الوقت، حاليا كل إحتياجاتى موجودة وبخرج أكثر من القاهرة" وأضافت أصبح الأقارب يقصدون منزلها الأن لقضاء اليوم بالكوامل.