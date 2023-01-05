خريطة التنمية بصعيد مصر.. تستهدف 4119 مشروعا بتكلفة 16 مليار جنيه

نجحت الدولة المصرية في ضخ استثمارات كبيرة في قطاعات البنية الأساسية التي ترتبط باحتياجات ملحة لدى المواطنين، ورفع مستوى التغطية بخدمات الصرف الصحي ومياه الشرب، ورفع كفاءة الطرق المحلية وتغطية الترع، وإنشاء العديد من المنشآت والمرافق الخدمية بإجمالي استثمارات بلغت 16,3 مليار جنيه لتنفيذ 4119 مشروعًا منتهيًا وجاريًا.

تشغيل 387 مشروعًا بصعيد مصر

انتهت الدولة من تنفيذ وتشغيل 387 مشروعًا بصعيد مصر في قطاعات البنية الأساسية من إجمالي استثمارات برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر، بما يقرب من 2.9 مليار جنيه على قطاعات الصرف الصحي والطرق والنقل ومياه الشرب والكهرباء والإنارة وتحسين البيئة، ودعم مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية وتطوير ورفع كفاءة الوحدات المحلية ودعم وتطوير المراكز التكنولوجية، ودعم الحملات الميكانيكية ودعم منظومة الخدمات المجتمعية وتطوير المنظومة الصحية، وقد استفاد من البرنامج نحو 6 ملايين مواطن في محافظات الصعيد.

3،3 مليار بموازنة الدولة لدعم الصعيد

خصصت الدولة ضمن موازنة عام 2022/2023 نحو 3,3 مليار جنيه لبرنامج التنمية المحلية بالصعيد، الذي تم إطلاقه في عام 2016، بهدف تعزيز التنمية المحلية المستدامة وخلق فرص عمل منتجة في محافظات الصعيد وصلت إلى 396 ألف فرصة عمل.

مدن جديدة وطرق

وأقيم 14 محورًا على النيل بصعيد مصر خلال زمن قياسي وتم تمهيد 400 كيلو من الطرق، فضلًا عن التوسع في إنشاء المدن الجديدة وبناء المساكن اللائقة، مثل الأقصر وطيبة الجديدة، وغيرها من مدن الجيل الرابع التي ستحدث طفرة تنموية في صعيد مصر.