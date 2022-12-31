أسعار الكتاكيت والبط والسمان اليوم.. الكتكوت الساسو بـ4.50 جنيه

أعلنت البورصة الرئيسية للدواجن أسعار الكتاكيت والبط والرومي اليوم السبت، موضحة أن اختلاف الأسعار يعود لعدة عوامل بينها الوزن والعمر والنوع.

أسعار الكتاكيت البلدي اليوم

ويتراوح سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم بين 9.25 و9.50 جنيه، والكتكوت الساسو عمر يوم 4.50 إلى 4.75 جنيه، والكتكوت البلدي من 4 إلى 4.50 جنيه، والكتكوت الهجين بين 4.25 و4.50 جنيه، والكتكوت الفيومي 4.25 و4.50 جنيه.

أسعار كتكوت البط المولار اليوم

وتراوح سعر كتكوت البط الفرنساوي عمر يوم، بحسب بورصة الدواجن، بين 6.50 و7.50 جنيه، وكتكوت البط المسكوفي والمولارد عمر يوم 15 و16 جنيها، وبط البغال جرموة عمر يوم 14جنيها، والبط الفرنساوي بيور عمر يوم 12 جنيها، والبط المولار المستورد عمر يوم 17 جنيها.

أما سعر البط الفرنساوي يتراوح بين 24 و24.50 جنيه، ولحم البط المسكوفي 47 جنيها، أما لحم البط المولار يتراوح بين 31 و32.50 جنيه، ولحم البط البلدي 51 جنيها للكيلو.

أسعار الرومي والسمان

وجاء سعر الكتكوت الرومي الأسمر عمر يوم بين 16.50 و17 جنيها، والكتكوت الرومي بوم عمر شهر 16 إلى 16.50 جنيه، والرومي البرونزي عمر يوم 16.50 و17 جنيها، والرومي البرونزي 500 جرام عمر 45 يوما بين 44 و44.50 جنيه.

أما كتكوت السمان الأسمر البري عمر يوم يبلغ سعره 2.25 و2.50 جنيه، والكتكوت السمان الأبيض الهجين عمر يوم بين 2.75 و3 جنيهات.