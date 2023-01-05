درجات الحرارة اليوم على مدن ومحافظات الجمهورية.. تصل لـ7 درجات ليلا

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة اليوم، مع استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد مصحوبة بفرص لسقوط الأمطار بين المتوسط والخفيفة على السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط.

حالة الطقس اليوم

وأضافت «الأرصاد» في بيان صادر عنها، أن درجات الحرارة الصغري ستظل في حالة انخفاض على محافظات شمال وجنوب الصعيد، ووسط سيناء؛ إذ تتراوح بين 7-9 درجات، في حين تتراوح درجات الحرارة العظمي على محافظات شمال البلاد وصولا الى مصر الوسطي بين 20-22 درجة مئوية.

كما يسود طقس بارد في الصباح الباكر وساعات الليل المتاخرة، وطقس لطيف خلال ساعات النهار على جميع مدن ومحافظات الجمهورية.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم 5 يناير 2023 على محافظات ومدن الجمهورية، ما يلي:

- القاهرة 20 - 13

- العاصمة الإدارية 19 - 14

- أكتوبر 19 - 14

- بنها 20 - 14

- دمنهور 19 - 15

- كفر الشيخ 19 - 15

- المنصورة 20 - 14

- دمياط 20 - 14

- بورسعيد 20 - 14

- الإسماعيلية 21 - 12

- السويس 20 - 13

- الزقازيق 20 - 14

- شبين الكوم 20 - 14

- طنطا 19 - 15

- شلاتين 25 - 16

- الإسكندرية 19 - 15

- العلمين الجديدة 20 - 14

- وادي النطرون 20 - 15

- مطروح 19 - 14

- السلوم 19 - 13

- سيوة 19 - 10

- العريش 20 - 14

- رفح 19 - 15

- الطور 22 - 12

- كاترين 19 - 04

- رأس سدر 19 - 14

- نخل 17 - 07

- طابا 18- 15

- نويبع 19 - 14

- حلايب 24 - 18

- شرم الشيخ 21 - 15

- الغردقة 21 - 16

- مرسى علم 22 - 17

- الفيوم 19 - 14

- بني سويف 20 - 13

- المنيا 20 - 09

- أسيوط 21 - 10

- سوهاج 21 - 11

- قنا 21 - 12

- الأقصر 23 - 12

- أسوان 25 - 13

- الوادي الجديد 23 - 13

- أبو سمبل 22 - 14

- أبو رماد 25 - 18

- رأس حدربة 23-17