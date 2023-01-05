شبورة وبرودة وانخفاض الحرارة ليلا.. «الأرصاد» تكشف عن طقس مدن القناة

كشفت توقعات هيئة الأرصاد الجوية، عن طقس محافظات القناة، السويس والإسماعيلية وبورسعيد، اليوم الخميس، مشيرة إلى تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر، وانخفاض درجات الحرارة ليلا.

شبورة مائية صباحا على الطرق

وتضمن البيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات طقس مدن القناة الخميس بأن تتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى محافظات القناة، وبعض مناطق من القاهرة الكبري والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وجاءت توقعات درجات الحرارة العظمى والصغري في محافظات القناة، كالتالي: السويس العظمى 20 والصغرى 10 درجات مئوية، وبورسعيد العظمى 20 والصغرى 12 درجة، والإسماعيلية درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 10 درجات مئوية.

حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة

وذكر البيان الصادر عن هيئة الأرصاد، أن حالة البحر المتوسط الخميس خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج به يتراوح بين متر وربع ومترين إلا ربع، واتجاه الرياح شمالية غربية

أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج به يتراوح بين متر ونصف إلى مترين، واتجاه الرياح شمالية شرقية.