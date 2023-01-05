مصرع عامل في حادث سير أثناء عبور الطريق بالعمرانية

لقي عامل لحام مصرعه بعد أن صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق أعلى الدائري بالعمرانية، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ بالحادث

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا من العميد على عبد الرحمن رئيس قطاع الغرب يفيد فيه تلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم ومتوفى أعلى دائري المنيب الاتجاه القادم من المعادي اتجاه المريوطية أعلى ترعة الزمر دائرة القسم، وعلى الفور أمر اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث المقدم أحمد ماهر رئيس مباحث العمرانية بالتوجه إلى مكان الحادث.

كان يعبر الطريق فجأة

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء قيام أحمد حسن 20 سنة لحام كهربائي ومقيم بالحوامدية بعبور الطريق أعلى دائري المنيب اصطدمت به سيارة تويوتا كورولا قيادة «عزالدين ع» 51 سنة بدون عمل ومقيم التبين فأحدث إصابته التي أودت بحياته في الحال، تم ضبط السيارة وقائدها، وبمواجهته أقر بارتكابه الحادث دون قصد وأن المتوفى إلى رحمة الله كان يعبر الطريق فجأة ولم يستطع تفادي الحادث، وتم رفع آثار الحادث ونقل المتوفى لمستشفى أم المصريين وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.