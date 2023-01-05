يواجه نادي الأهلي نظيره إنبي في مواجهة قوية على استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز، تحت شعار الرغبة الشديدة لكلا الفريقين في تحقيق الفوز تحت قيادة مارسيل كولر المدير الفني للأحمر، وطلعت يوسف المدير الفني للفريق البترولي.

موعد مباراة الأهلي وإنبي اليوم في الدوري المصري

وتقام مباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري مع دقات الساعة الخامسة مساء اليوم ضمن مواجهات الأسبوع الثاني عشر، قبل ساعتين فقط من مباراة الزمالك والداخلية في الجولة ذاتها.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز على إنبي للابتعاد بصدارة الدوري التي يحتلها برصيد 27 نقطة بفارق 3 نقاط عن نادي الزمالك صاحب المركز الثاني، أما إنبي مع طلعت يوسف فإنه يحتل الرابع عشر من جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 10 نقاط ويخطط لتحسين وضعه في الترتيب.

موعد مباراة الأهلي وانبي في الدوري المصري

وتنطلق مباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري مع دقات الساعة الخامسة مساء اليوم الموافق 5 يناير 2023 في مواجهة قوية ومرتقبة لدى الفريقين بعد أن كان الفريق الأحمر قد فاز في الجولة الماضية بثلاثية نظيفة على نادي بيراميدز في حين فاز الفريق البترولي على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف.

الأهلي يتصدر ترتيب الدوري المصري

ويتصدر نادي الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 27 نقطة بينما الزمالك في المركز الثاني برصيد 24 نقطة ثم فيوتشر في المركز الثالث برصيد 23 نقطة ويليه نادي بيراميدز في المركز الرابع برصيد 20 نقطة، أما المركز الأخير فهو من نصيب نادي حرس الحدود برصيد 7 نقاط.