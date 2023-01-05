30 مدينة ومحافظة أكثر برودة.. و9 في قائمة الأدفأ اليوم الخميس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات الخبراء بدرجات الحرارة العظمى والصغرى لطقس الخميس 5 يناير 2023، عن وجود قائمة للمدن والمحافظات الأكثر برودة، تضم 30 مدينة من ضمن 46 مدينة ومحافظة، إجمالى مراكز قياسات الطقس، و9 مدن الأكثر دفئاً و7 مدن معتدلة.

درجات الحرارة تتراوح بين 4 إلى 12 درجة مئوية

وفقاً لدرجات الحرارة الصغرى المتوقعة، الخميس 5 يناير، تكون قائمة المدن والمحافظات الأكثر برودة، تضم 30 مدينة، هي سانت كاترين 4 درجات مئوية، نخل 6 درجات، الوادي الجديد وأسيوط وسوهاج 8 درجات مئوية، قنا والأقصر وبني سويف والفيوم وأبو سمبل وسيوة والمنيا 9 درجات مئوية.

كما تضم قائمة المدن الأكثروالمحافظات برودة، شبين الكوم وطنطا ودمياط والسلوم وأسوان 10 درجات، العاصمة الإدارية و6 أكتوبر ودمنهور وكفر الشيخ والإسماعيلية والسويس والعريش ورفح 11 درجة مئوية، القاهرة وبنها ووادى النطرون وبورسعيد ورأس سدر12 درجة مئوية.

9 مدن الأكثر دفئا اليوم

وفقاً لدرجات الحرارة العظمى المتوقعة الخميس، كما ورد في بيان هيئة الأرصاد الجوية، تكون المدن الأكثر دفئاً شلاتين 25 درجة مئوية، شرم الشيخ والغردقة 23 درجة، الطور ورأس حدربة ورأس غارب 22 درجة، سفاجا 24 درجة، حلايب وطابا 21 درجة مئوية.

7 مدن معتدلة في طقس الخميس

وتبقى 7 مدن من إجمالى 46 مدينة، تكون هى المدن المعتدلة هى المنصورة والزقازيق والإسكندرية والعلمين الجديدة ومرسى مطروح وأبو رماد.