ارتفاع طفيف في أسعار النفط الأمريكي بعد تراجع حاد خلال الأيام الماضية

ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط نحو 74 دولارًا للبرميل اليوم الخميس بعد أن خسرت ما يقرب من 10% خلال الجلستين الماضيتين، حيث واصل المستثمرون تقييم توقعات الطلب العالمي.

وعانى مؤشر النفط الأمريكي من خسائر فادحة في أول جلستي تداول من العام، حيث ألقى ارتفاع في حالات Covid في الصين أكبر مستورد للخام في الصين بظلاله على التوقعات على المدى القريب، ما دفع المسؤولين إلى رفع حصص تصدير المنتجات النفطية المكررة في الدفعة الأولى لعام 2023.

كما أكد بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مجددًا التزامه بخفض التضخم، وأشار إلى أنه لن يخفف أو يخفض أسعار الفائدة في أي وقت هذا العام، ما أثار مخاوف من الركود الذي يلوح في الأفق بالولايات المتحدة.

مخزونات النفط الخام الأمريكية توسعت بمقدار 3.3 مليون برميل

في غضون ذلك، أظهر تقرير صناعي أن مخزونات النفط الخام الأمريكية قد توسعت بمقدار 3.3 مليون برميل الأسبوع الماضي، متراجعة من انخفاضها لأسبوعين متتاليين. في مكان آخر، ارتفع إنتاج أوبك الخام في ديسمبر ، بقيادة انتعاش الإمدادات النيجيرية ، على الرغم من اتفاق المنظمة لخفض الإنتاج لدعم السوق.

تغيرت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية

وتغيرت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية قليلاً يوم الخميس حيث استوعب المستثمرون محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأخير، والذي أظهر أن المسؤولين سلطوا الضوء على الحاجة إلى كبح التضخم دون إبطاء الاقتصاد كثيرًا.

وتم تداول العقود الآجلة المرتبطة بالمؤشرات الرئيسية الثلاثة بالقرب من نقطة التعادل، وفي التداول المنتظم يوم الأربعاء، ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.4%، وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 0.75%، وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.69%، مع إغلاق جميع قطاعات ستاندرد آند بورز الأحد عشر على ارتفاع.