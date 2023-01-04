ارتفاع إيرادات ليبيا من النفط إلى 22 مليار دولار خلال 2022

أعلن البنك المركزي الليبي، اليوم، أن إجمالي إيرادات ليبيا من النفط ارتفعت إلى 105.5 مليار دينار ليبي، ما يعادل 22.01 مليار دولار في 2022، مقارنة بـ 103.4 مليار دينار في العام السابق، وفقا لشبكة «سكاي نيوز عربية».

إنتاج النفط الليبي يرتفع إلى 1.2 مليون برميل يوميا

وشهد قطاع النفط الليبي بعض الهدوء خلال الشهور الأخيرة، حيث ارتفع الإنتاج إلى 1.2 مليون برميل يوميا، وتأمل البلاد في العودة إلى مستويات 2010، عندما كانت ليبيا تنتج 1.6 مليون برميل يوميا في غضون سنتين أو ثلاث سنوات.

ومن جهتها، قالت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، في ديسمبر الماضي، إنها رفعت حالة القوة القاهرة عن عمليات الاستكشاف لإنتاج النفط والغاز، ودعت شركات النفط العالمية، التي أبرمت اتفاقات مع المؤسسة الوطنية للنفط، إلى استئناف عملها في ليبيا.

ليبيا ستكون الأسرع نموا بين اقتصادات الدول العربية خلال 2023

وعلى الرغم من الأزمات الخانقة التي تشهدها كارتفاع أسعار الصرف والغذاء، والصراعات والانقسامات السياسية، استفادت ليبيا من ارتفاع أسعار النفط خلال 2022، وهو ما أنعش التوقعات المستقبلية للاقتصاد.

وفي الربع الأخير لعام 2022، ذكر تقرير لصندوق النقد الدولي أن ليبيا ستكون الأسرع نموا بين اقتصادات الدول العربية، بنسبة 17.9% خلال 2023، متوقعا بلوغ معدل النمو الإجمالي للدول العربية إلى نسبة 3.9%.