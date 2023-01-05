تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

الموانئ التابعة للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر تشهد اليوم الخميس، انتظامًا في حركة السفن وصولاً وسفرًا، ونشاطًا في تداول البضائع، وبلغ حجم التداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة.

وأعلن المركز الإعلامي التابع للهيئة العاملة لموانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن التي تواجدت اليوم الخميس، على أرصفة الموانئ التابعة للهيئة، بلغت 9 سفن، وتم تداول 15000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 780 شاحنة و32 سيارة.

الصادرات تفوق الواردات بموانئ الهيئة

وأوضح البيان أن حركة الواردات سجلت اليوم 5000 طن بضائع، 402 شاحنات و15 سيارة، فيما سجلت حركة الصادرات 10000 طن بضائع، 378 شاحنة و17 سيارة.

وذكر بيان الهيئة أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينتين بوسيدون إكسبريس والحرية2، كما يشهد الميناء مغادرة السفينة «دليلة».

تداول 2300 طن بضائع عامة ومتنوعة بميناء نويبع

وأشار البيان أن ميناء نويبع شهد اليوم، تداول 2300 طن بضائع عامة ومتنوعة و182 شاحنة بميناء نويبع، حيث يستعد الميناء اليوم، لاستقبال السفينة سينا ومغادرة السفينتين بريدج وأيلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1600 راكب بموانيها.