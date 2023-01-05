أسعار الذهب الآن في مصر وسعر عيار 21 دون مصنعية

استقرت أسعار الذهب صباح اليوم، وعلى رأسها عيار 21 الأكثر شعبية بين المصريين، وأصدرت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، النشرة السعرية للمعدن الأصفر، أوضحت آخر ما استقرّت عليه أسعار الذهب الآن، وسعر جرام الذهب من عيار 21 دون مصنعية.

أسعار الذهب الآن في مصر

- الأوقية: 1853 دولارًا.

- عيار 18: بيع 1,466 شراء 1,491 جنيها.

- عيار 14: بيع 1,140 شراء 1,160 جنيه.

- عيار 21: بيع 1,710 شراء 1,740 جنيه.

- عيار 22: بيع 1,791 شراء 1,823 جنيه.

- عيار 24: بيع 1,954 شراء 1,989 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب: بيع 13,680 شراء 13,920 جنيه.

- كيلو الذهب: بيع 1,954,286 شراء 1,988,571 جنيه.