أسعار الذهب اليوم تستحوذ على نسب بحث كبيرة من جانب المهتمين بالمعدن الأصفر، خاصة المقبلين على الزواج، لذا تحرص بوابة «الوطن» على رصد أسعاره يوميا، وترصد السطور التالية سعر الجنيه الذهب في مصر الآن، مع بداية التداولات الصباحية.

سعر الجنيه الذهب في مصر الآن

وفقا للنشرة السعرية الصادرة عن الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، الصادرة مع بداية التدولات الصباحية في بورصة الذهب، وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر الآن بالنسبة لعمليات البيع 13160 جنيها، في حين سجلت عمليات الشراء 13240 جنيها.

أسعار الذهب الآن في مصر

- الأوقية: 1848 دولارًا.

- عيار 18 بيع 1410 شراء 1419 جنيها.

- عيار 14 سجَّل بيع 1097 شراء 1103 جنيهات للجرام.

- عيار 21: بيع 1645 شراء 1655 جنيها.

- عيار 22 سجَّل بيع 1723 شراء 1734 جنيه.

- عيار 24 سجل بيع 1880 شراء 1891 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بيع 13160 شراء 13240 جنيه.

- كيلو الذهب سجل فى عمليات البيع1,880,000 شراء 1,891,429 جنيه.