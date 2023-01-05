يوم توظيفي مفتوح يوفر فرص عمل للشباب.. تعرف على الشروط وكيفية التقديم

أعلنت الإدارة المركزية لتمكين الشباب، بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر، عن توافر فرص عمل للشباب والخريجين.

وكشفت الإدارة المركزية لتمكين الشباب، عن تفاصيل اليوم التوظيفي المفتوح لشركة مطاعم القزاز.

يوم توظيفي مفتوح

وفي السطور التالية، نعرض تفاصيل اليوم التوظيفي وفقا لما ذكرته وزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

الوظائف المطلوبة والشروط

تطلب شركة القزاز شغل الوظائف الأتية:

1- سوبر فايزر للفروع

2- مساعدين مديرين

3- كاشير

4- مساعدين شيفات - خبرة من 3 الى 5 سنوات.

5- شيف فلافل - خبرة من 3 الى 5 سنوات.

6- شيفات سخن - شرقي وغربي.

7- كابتن أوردر - خبرة بمجال المطاعم.

8- ويتر خبرة وبدون بمجال المطاعم.

9- استيورد - خبرة وبدون.

10- أمن إداري - مؤهل متوسط.

أماكن العمل والشروط

- وسط البلد - مصر الجديدة.

- السن من 18 سنة الى 40 سنة.

- موقف واضح من التجنيد.

المميزات والحقوق

- الوظائف الإدارية يحدد الراتب حسب الخبرة والمقابلة الشخصية.

- الراتب حسب كل وظيفة داخل المطعم نسبة + وجبة.

- عدد ساعات العمل 9 ساعات باستثناء الأمن 12 ساعة بينهم الراحة وثلاث وجبات.

- تأمين طبي - تأمين اجتماعي.

- يوم إجازة في الأسبوع.

- إجازات سنوية وبدل راحات.

- يوجد سكن للمغتربين بجوار مقر العمل.

كيفية التقديم على الوظائف

وللتقدم للوظيفة يجب ملء الاستمارة التالية والذهاب مباشرة على العنوان والموعد من خلال الضغط هنا، أو الذهاب إلى 163 شارع الحجاز أو محطة مترو هليوبوليس بعد بنك QNB يوم الاثنين الموافق 9 يناير من الساعة 11صباحا إلى الساعة 4 مساءا.