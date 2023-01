فيلم «سطار» يتصدر إيرادات شباك التذاكر بالسعودية.. و«شلبي» في المركز الرابع

نجح الفيلم السعودي «سطار» في تصدر إيرادات شباك التذاكر السعودي، في أسبوعه الأول بالسينما وفقا للحساب الرسمي لـ «السينما السعودية» على «تويتر»، الذي نشرت «من أول أسبوع عرض وبكل فخر، الفيلم السعودي (سطار) يتصدر قائمة Top 5 لشباك تذاكر السينما السعودية، متجاوز جميع الأفلام بما فيها المتصدر السابق (Avatar The Way Of Water)».

وتدور أحداث فيلم «سطار» حول شاب يدعى «سعيد» يحب المصارعة، ويتحمس عندما تعلن إحدى حملات المصارعة المحترفة، إجراء تجارب أداء في الرياض، على أمل أن يصبح مصارعًا سعوديًا، ويبدأ رحلته العالمية من الرياض إلى النجاح، ولكن بعد فشله في تجارب الأداء تقع أحداث غير متوقعة، والفيلم من بطولة إبراهيم الحجاج، عبد العزيز الشهري وعبد العزيز المبادل، وإخراج عبدالله العراك.

3 ملايين ريال.. إيرادات فيلم «سطار» في أول أسبوع بالسينمات السعودية

وحقق الفيلم إيرادات في الفترة من 29 ديسمبر إلى 4 يناير وصلت لـ3 ملايين و420 ألف ريال سعودي، من إجمالي بيع 63 ألف تذكرة في دور العرض السينمائي داخل المملكة العربية السعودية.

«Avatar 2» في المركز الثاني بـ «Top 5» في شباك التذاكر السعودي

بينما تراجع فيلم «Avatar: The Way of Water»، الذي استمر في الصدارة لمدة 3 أسابيع متواصلة، للمركز الثاني، وتلاه في المركز الثالث بقائمة الـ «Top 5» في شباك التذاكر السعودي فيلم «Shotgun Wedding» بطولة جينيفر لوبيز وجوش دوهامل، أما المركز الرابع جاء من نصيب الفيلم المصري «شلبي» للمخرج بيتر ميمي، بطولة كريم محمود عبد العزيز وروبي، وذلك في أسبوعه الأول من العرض في السينمات السعودية.

وفي المركز الخامس، جاء فيلم الرسوم المتحركة «Puss in Boots: The Last Wish»، أداء أصوات النجوم أنتونيو بانديراس، سلمى حايك، هارفي جيلين، فلورنس بيو، جون مولايني وواجنر مورا.