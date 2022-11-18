انطلاق ندوة «صعود السينما السعودية» بمهرجان القاهرة بحضور حسين فهمي

انطلقت منذ قليل الندوة الخاصة التي يقيمها مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 44 حول «صعود السينما السعودية: تطوير المواهب ووسائل الدعم والتحفيز»، ضمن فعاليات النسخة الخامسة لأيام القاهرة لصناعة السينما التي تقام في الفترة من 17 إلى 22 نوفمبر.

حسين فهمي ومحمود حميدة يحضران ندوة عن صعود السينما السعودية

وحرص عدد من الفنانين على الوجود في الندوة، على رأسهم رئيس المهرجان الفنان حسين فهمي وأحمد الفيشاوي وسينتيا خليفة ومحمود حميدة والمنتج محمد حفظي والمنتج طارق الجنايني.

وبدأت الندوة بكلمة خاصة للمخرج السعودي محمد السلمان، الذي تحدث عن السينما السعودية قائلاً: «السعوديون كانوا مهتمين وشغوفين بالسينما في القرن الماضي، لكنهم لم يقوموا بخلق المحتوى المناسب، إذ إن صناعة السينما بدأت عندنا في القرن الحالي».

صُناع أفلام سعوديون يتحدثون خلال الندوة

يُذكر أن الندوة يديرها جاي ويسبرج، رفقة المتحدثين: عبدالجليل الناصر، هنا العمير، ميلا الزهراني، محمد السلمان، ويتحدث خلال الندوة صُناع أفلام سعوديون وممثلون عن الهيئة الملكية السعودية للأفلام.