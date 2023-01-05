المقرر الأسبق للقومي للسكان: معدلات المواليد ترهق الميزانية وتستنزف الموارد

قال الدكتور عاطف الشيتاني، مقرر المجلس القومي للسكان الأسبق، إن الدولة المصرية تبذل جهود كبيرة لتوعية الأسر بخطورة الزيادة السكانية، مشيرًا إلى أهمية التزام المواطنين بسلوكيات محددة منها الحصول على وسائل منع الحمل بالوحدات الصحية عيادات «2 كفاية»، لافتا إلى أن الزيادة السكانية مرهقة لميزانية الدولة والموارد بشكل عام

فكرة الزيارات المنزلية تحتاج للتكرار

وأضاف «الشيتاني»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» من تقديم أمل صالح وباسم طبانة عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أن تنفيذ فكرة الزيارات المنزلية للتوعية بخطورة الزيادة السكانية، سيحتاج لتكرارا الزيارة أكثر من مرة على نفس الأسرة، إذ أن المرة الأولى لتفهم الأمر، والثانية للاقتناع، أما الثالثة للتحرك واتباع السلوكيات المحددة والصحيحة في ملف الزيادة السكانية.

الزيادة السكانية ضمن أولويات الدولة القصوى

وأشار مقرر المجلس القومي للسكان الأسبق، إلى أن الزيادة السكانية ضمن الأولويات القصوى الخاصة بالدولة، إذ أنها مرهقة لميزانية الدولة والموارد بشكل عام، مضيفا أن النمو الاقتصادي يحتاج أن يكون 3 أضعاف النمو السكاني، لكي يستطيع المواطن الشعور بثمار التنمية، موضحًا ان النمو السكاني يدور حاليا حول 2% ويأتي ذلك بطرح المواليد والوفيات لمعرفة نسبة الزيادة السكانية بكل عام.