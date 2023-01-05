خطوات الاستعلام بالرقم القومي عن تكافل وكرامة 2022 شهر ديسمبر، أكثر ما يشغل بال المتقدمين للحصول على دعم تكافل وكرامة، والاستعلام عن حالة الطلب والمقبولين، وكذا بحث إمكانية تقدم تظلم حال رفض الطلب.

خطوات الاستعلام بالرقم القومي عن تكافل وكرامة 2022 شهر ديسمبر

والتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة 2022 شهر ديسمبر يكون مجانا دون دفع أي مصروفات، من خلال الوحدة الاجتماعية التابعة لنطاق سكن المواطن، وتبدأ عملية الاستعلام بزيارة المواطن الراغب في الاستعلام الموقع الرسمي لتكافل وكرامة، ثم اختيار الاستعلام عن كارت تكافل وكرامة بالرقم القومي، وكتابة الرقم القومي المكون من 14 رقما في الجزء المخصص لذلك، ويضغط المستفيد على زر استعلام، لتظهر على الفور نتيجة الاستعلام للمواطن.

ويمكن للمواطن معرفة البيانات التالية من خلال الاستعلام بالرقم القومي عن كارت تكافل وكرامة 2022، وهي «التأكد من حالة الإيقاف أو التجميد للبطاقة مع ذكر السبب، ومعرفة إذا كانت بطاقة تكافل وكرامة سارية يتم توضيح المبلغ المستحق للمستفيد، ومعرفة إذا كانت بطاقة تكافل وكرامة (سارية، متجمدة، إيقاف)، ومعرفة نوع البطاقة للمستفيد سواء كانت تكافل أو كرامة، ومعرفة المحافظة والإدارة الاجتماعية والوحدة الاجتماعية المسجل بها».