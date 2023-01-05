7 معلومات عن جامعة سوهاج الجديدة.. تكلفت 141 مليون جنيه

أُنشئت جامعة سوهاج الجديدة ضمن مدينة سوهاج الجديدة، ويضم مشروع الجامعة عددًا من الكليات لتوفير أكبر عدد ممكن من الفرص التعليمية لأبناء المحافظة، فضلًا عن الأعمال الإنشائية لعدة كليات أخرى، مثل رياض الأطفال بتكلفة 8 ملايين جنيه، والحقوق بتكلفة 10 ملايين جنيه، ومبنى علوم 1 و2، ومبنى الإدارة المركزية بتكلفة 5 ملايين جنيه، وملحقاته مبنى الفندق والإدارة الهندسية.

وتفقد اليوم، الرئيس عبد الفتاح السيسي، جامعة سوهاج الجديدة ببرنامج الزيارة الذي يضم قرية أم دومة بمركز طما، إحدى قرى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، وافتتاح مستشفى سوهاج التعليمي وجامعة سوهاج الجديدة.

7 معلومات عن جامعة سوهاج الجديدة

وتنشر «الوطن» أبرز المعلومات عن جامعة سوهاج الجديدة وفقًا لموقع محافظة سوهاج، كما يلي:

- أُنشئت عام 2006 بقرار رئاسي لتنفصل عن جامعة جنوب الوادي.

- عدد الكليات الحالية بها 18.

- الرئيس الحالي لها، الدكتور مصطفى عبد الخالق.

- تضم 20 مركزًا ووحدة خاصة.

مساحة وتكلفة جامعة سوهاج الجديدة

- مساحة الحرم الجامعي القديم بمدينة ناصر 30 ألف فدان - مساحة الحرم الجامعي الجديد بمدينة سوهاج الجديدة 1000 فدان، بينها 250 فدان مساحات خضراء .

- 114 مليون جنية تكلفة إنشاء الحرم الجامعي الجديد.

- تضم مستشفى جامعي جديد.