أستاذ زراعة: صادرات مصر من القطاع تخطت 6 ملايين طن

قال الدكتور أحمد أبو اليزيد، أستاذ الزراعة، إن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالقطاع الزراعي باعتباره نافذة الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية التابعة لقطاع الخدمات بوزارة الزراعة قامات بتشكيل لجانا تمر على المزروعات في محافظات مصر كافة ضمن خطط الرعاية المبكرة حتى نقي النباتات من الإصابة بالأمراض الفطرية أو الحشرية، وذلك بالتعاون مع الإرشاد الزراعي.

الزراعة تؤكد استخدام بدائل المبيدات الكيمياوية

وأضاف «أبواليزيد»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» من تقديم أمل صالح وباسم طبانة عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أن وزارة الزراعة أكدت استخدام بدائل المبيدات الكيمياوية عبر المكافحة الحيوية، موضحًا أن الأخيرة تستخدم كائنات حية دقيقة يتم نشرها على النباتات لكي تتطفل على الآفات بشكل طبيعي تمامًا دون استخدام مبيدات بكميات كبيرة لضمان أمن وجودة المنتج.

الصادرات الزراعية المصرية تخطت 6 ملايين طن

وأشار أستاذ الزراعة، إلى أن الصادرات الزراعية المصرية تخطت 6 ملايين طن، ما يؤكد أمان وجودة المنتجات الزراعية، مشيرًا إلى أن الدولة تهتم بالمزروعات من أجل الحفاظ على صحة المواطنين، متابعًا أن المكافحة المبكرة تحافظ على المنتج وسلامته.

ونصح «أبواليزيد»، صغار المزارعين، بضرورة اتباع الإرشادات الخاصة بالجمعيات الزراعية والمرشدين الزراعيين، قائلًا: «لابد على صغار المزارعين عدم التعجب من الطرق الحديثة».