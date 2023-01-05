القبض على 28 متهما بحوزتهم 28 سلاحا ناريا في أسيوط

قام قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بتوجيه حملة أمنية استهدفت دائرة مركز وقسم شرطة أبو تيج بالمحافظة، وأسفرت عن نتائج إيجابية بينها القبض على 28 متهما بتجارة السلاح.

ضبط 28 قطعة سلاح ناري

ضبط عدد (28) قطعة سلاح ناري عبارة عن (8 بنادق آلية - 12 بندقية خرطوش - 8 فرد محلي - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة ( 28 متهما لعدد 14 منهم معلومات جنائية).

ضبط 8 قضايا مخدرات

ضبط عدد (8) قضايا اتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة بحوزة (10 متهمين لعدد 6 منهم معلومات جنائية) .

تنفيذ عدد (539) حكما قضائيا متنوعا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار استمرار الحملات.