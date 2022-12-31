تفاصيل حبس متهمين بحوزتهما 55 كيلو مخدرات ببورسعيد.. اعرف العقوبة

قررت النيابة العامة حبس متهمين بحوزتهما 55 كيلو من المواد المخدرة 4 أيام في بورسعيد على ذمة التحقيقات، حيث نسبت إليهما تهمة الاتجار بالمواد المخدرة، وطالبت بسرعة اجراء التحريات بالواقعة.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة لوصول بلاغ لقوة أمنية تابعة للإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، بوجود شخصين بحوزتهما مواد مخدرة تقدر بمليون وسبعمائة وخمسون ألف جنيه للاتجار بها وتوزيعها علي العملاء.

تفاصيل ضبط المتهمين

بالفحص والتحريات تبين أن المتهمين هما قائد سيارة وله معلومات جنائية، ومرافقه وجرى ضبطهما حال محاولتهما الهرب بسيارة، و بحوزتهما عددًا من الحقائب، بداخلها 28 لفافة تحوي نبات البانجو المخدر تزن 15 كيلو جرامًا، و351 لفافة كبيرة تحوي مخدر الحشيش تزن 35 كيلو جرامًا، و5 لفافات كبيرة تحوي مخدر الهيدرو تزن 5 كيلو جرامات، ومبلغ مالي، وهاتفين للتواصل مع العملاء.

وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة لغرض الاتجار وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة ضدهما.

العقوبة المتوقعة للمتهمين

يقول الخبير القانوني أشرف ناجي، إنَّ المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءً من المشدد 3 سنوات إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه، كما أنَّها لا تزيد على 500 ألف جنيه، وهذا في حالة إذا تمّ تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

ولفت أشرف ناجي في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على عقوبة الاتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.