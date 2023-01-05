باحث في مركز الفكر والدراسات: برنامج تنمية الصعيد إنجاز كبير يُحسب للدولة

قال الدكتور محمد شادي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، إن وصول برنامج التنمية للصعيد إنجازا كبيرا، لأن التنمية كانت تتركز في الوادي ومحافظات الشمال، مشيرًا إلى أن محافظات شمال الدلتا والقاهرة الكبرى قبل 30 يونيو كانت تستأثر بالنصيب الأكبر من التنمية على حساب محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية.

جودة الصعيد كانت الأقل من حيث المرافق والبينة التحتية

وأضاف «شادي»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أن جودة الصعيد كانت الأقل من حيث المرافق والبينة التحتية والصناعة وغيرها، لافتًا إلى أن الإدارة الحالية أوصلت التنمية للصعيد وأطراف الدولة إلى جانب الحفاظ على معدلات التنمية الموجودة في الدلتا والقاهرة الكبرى، لذلك ظلت معدلات نمو الاقتصاد المصري تحافظ على مستويات فوق 5% رغم الأزمات العالمية.

التنمية أصحبت موزعة على كل أقاليم مصر

وأشار الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، إلى أن معدلات النمو للاقتصاد المصري كانت أكبر من 3% أثناء جائحة كورونا، متابعا أن 22 مدينة جديدة بمختلف محافظات الدولة مثل سوهاج الجديدة والمنيا الجديدة وغيرها، يجر تطويرها وذلك بهدف توزيع التنمية بكل أشكالها بداية من التنمية العمرانية أو البينة التحتية والطرق والكباري الجديدة.

وتابع، أن التنمية أصحبت موزعة على كل أقاليم مصر، لمنع أي نوع من الهجرة أو التجريف أو حتى الضغط على البنية التحتية التي تُبنى في المدن، متابعا أن الدولة حريصة على توصيل كل أنواع التنمية سواء كانت عمرانية، ثقافية، رياضية، وغيرهم لكل المواطنين بدون تكاليف مادية أو معنوية.