«الطب الشرعي»: لا شبهة جنائية في سقوط شاب من الطابق الـ12 بالقاهرة

كشف تقرير الطب الشرعي الخاص بسبب وفاة شاب في العقد الثالث من العمر إثر سقوطه من الطابق الـ12 بدائرة قسم شرطة عين شمس، بمحافظة القاهرة، أنه لا توجد شبهه جنائية وذلك من خلال إجراء الصفة التشريحية لجثمان المتوفي بناءً على قرار النيابة العامة لبيان سبب الوفاة.

وأضاف التقرير بأنه بإجراء تحليل العينات الدموية التي أرسلت إلى المعمل الكيماوي الخاص بمصلحة الطب الشرعي تبين أنها تحتوي علي نسبه كبيرة من المشروبات الروحانية «كحوليات»، وتم كتابة تقرير الطب الشرعي النهائي وجار إرساله إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.

بداية البلاغ

وكان مأمور قسم شرطة عين شمس قد تلقي إخطارا من مستشفي عين شمس الأردني مفاده وصول شاب جثة هامده بإدعاء سقوطه من أعلي ، وبالإنتقال تبين العثور علي جثة شاب 21 عاما ، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية ، كما تبين إصابته بكسور في مناطق متفرقة من الجسم ونزيف حاد

نقل الجثة مشرحة زينهم

وجري نقل الجثة الي مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت إنتداب الطب الشرعي لاجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه وصرحت بالدفن ، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها ، وطلبت التحفظ علي كاميرات المراقبة بالمنطقة تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.