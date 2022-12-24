حبس 3 متهمين بقتل شاب بمصر الجديدة لسرقته.. وضعوا الجثة في حقيبة سيارة

قررت النيابة العامة حبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بقتل شاب في حي مصرالجديدة ووضع جثته في حقيبة سيارته، وأمرت بإرسال السلاح المستخدم إلى الطب الشرعي لفحصه وسرعة إجراء التحريات في الواقعة.

سيارة تتساقط منها دماء

وتلقى قسم شرطة التجمع الأول بلاغا يفيد العثور على سيارة متوقفة أمام القسم، ويتساقط من حقيبتها دماء، وبفتح حقيبة السيارة تبين العثور على جثة شاب يدعى «زكريا»، 20 عاما، ومقيم في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، ومصاب بجرح ذبحي بالرقبة وعدة طعنات في الصدر والبطن، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، وانتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

أنهوا حياته لسرقته

وبالفحص، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 متهمين أوقفوا المجني عليه، وطلبوا منه توصيلهم إلى القاهرة، وفي الطريق قرروا التخلص منه لسرقته، فقام أحدهم بخنقه، والآخر بتسديد عدة طعنات له، وحين فارق الحياه قاموا بسرقة مبلغ مالي منه ووضعوه في صندوق السيارة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضدهم.

العقوبة المتوقعة للمتهمين

وقال المحامي أشرف ناجي لـ«الوطن»، إن نص الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات تعاقب على القتل العمد، إذ تنص على أن «يُحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وهذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».