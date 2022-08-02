نصيب الفرد في التموين 2022 بعد إقرار الزيادة الجديدة من «الوزراء»

يشهد محرك البحث العالمي جوجل، زيادة البحث حول نصيب الفرد في التموين 2022 خاصة بعد إقرار مجلس الوزراء صرف زيادة في الدعم التمويني لأصحاب البطاقات التموينية، بقيمة تتراوح من 100 جنيه إلى 300 جنيه، بناء على عدد الأسر المدرجين على البطاقة الواحدة.

نصيب الفرد في التموين 2022 بعد الزيادة الجديدة

أوضح مصدر في وزارة التموين، أن نصيب الفرد في التموين 2022 ثابت كما هو، دون زيادة أو نقصان، الذي حددته وزارة التموين على المنظومة بقيمة 50 جنيها لكل فرد مدرج على البطاقة التموينية، مشيرا إلى أن زيادة التموين الجديدة، تصرف لبطاقة التموين كاملة، وليس لكل فرد على حده ولمدة 6 أشهر فقط، كدعم استثنائي من الحكومة لأصحاب البطاقة التموينية، الذين جرى حصرهم بعدد 9 ملايين و100 ألف أسرة تمتلك بطاقة تموين من الأسر الأولى بالرعاية، ممن تقل رواتبهم عن الحد الأدنى للأجور المحدد بـ 2700 جنيه شهريا.

زيادة التموين الجديدة

ومن المقرر أن تحصل كل أسرة حاملة للبطاقة التموينية على قيمة 100 جنيه شهريا لمدة 6 أشهر، ضمن إجراءات الحكومة، في مساعدة الأسر الأولى بالرعاية بسبب الأزمة العالمية، وتأثيرها على أسعار السلع، إذ يستحق الزيادة الأسر التالية:

1- كل أسرة يقل معاشاها الشهري عن 2500 جنيه.

2- كل أسرة يقل الراتب الشهري لها عن 2700 جنيه.

3 - أصحاب بطاقات التموين من الأرامل والمطلقات.

4 أصحاب بطاقات التموين الذين يحصلون على معاش تكافل وكرامة.

حصة بطاقة التموين من السلع التموينية شهريا

وتحدد حصة بطاقة التموين بناء على عدد الأفراد المدرجين على البطاقة، حيث تبلغ حصة البطاقة المدرج عليها فرد واحد من السلع كالتالي: «كيسي سكر وزجاجة زيت، وكيس أرز»، فيما تحصل البطاقة المدرج عليها فردين على «4 أكياس من السكر وزجاجتي زيت، وكيس أرز»، أما البطاقة المقيد عليها 4 أفراد وتشمل «8 أكياس سكر و4 زجاجات زيت وكيسي أزر».