إضافة أفراد في بطاقة التموين.. استمرار تلقي طلبات الفئات الأولى بالرعاية

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، استمرار تلقي طلبات الأسر التي يحق لها إضافة أفراد في بطاقة التموين، والذين حددهم القرار الوزاري للدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وعددهم 4 فئات فقط.

الأسر المتاح لها إضافة أفراد في بطاقة التموين

وشملت الأسر المتاح لها إضافة أفراد في بطاقة التموين، على الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا للدعم التمويني، «أصحاب معاش تكافل وكرامة، وحاملو كارنيه الخدمات المتكاملة، ومستحقو معاش الضمان الاجتماعي، وأبناء وزوجات الشهداء وأبناء الأسر البديلة».

وتشترط وزارة التموين والتجارة الداخلية، تقديم المستندات المطلوبة من كل فئة لقبول استلام الموظف الطلب المقدم من الأسرة بإضافة المواليد، وتشمل الأوراق والمستندات المطلوبة من المواطنين الراغبين في تقديم طلبات إضافة المواليد، على التالي:

الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد

- صورة بطاقة التموين.

- صورة البطاقة الشخصية أو شهادة الميلاد للأبناء المراد إضافتهم.

- رقم تليفون محمول مسجل باسم رب الأسرة على البطاقة التموينية.

- صورة بطاقة رقم قومي سارية للأرملة أو المطلقة.

- صورة شهادة وفاة كمبيوتر للزوج - بالنسبة للأرملة.

- صورة قسيمة طلاق كمبيوتر حديثة - بالنسبة للمطلقة.

- برنت تأميني مختوم بختم شعار الجمهورية لا تزيد قيمته عن 1500 جنيه للأرملة والمطلقة.

- أصل استعلام عن تكافل وكرامة مختوم بختم وحدة الشئون الاجتماعية لأصحاب معاش تكافل وكرامة.

- صورة كارنيه الخدمات المتكاملة بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة.

- شهادات ميلاد أبناء وزوجات الشهداء.

- صورة بطاقة الأسر البديلة الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي.

- صورة بطاقة ميزة الخاصة بأصحاب معاش الضمان الاجتماعي.