طلاب طب الأقصر يدعمون مرضى الأورام بالهدايا والألعاب بمستشفى الأورمان

زار وفد من طلاب كلية الطب بجامعة الاقصر، مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان، لدعم الأطفال مرضي السرطان فى رحلتهم العلاجية، وذلك لمشاركة المرضي الاحتفالات بقرب رأس السنة والعام الميلادى الجديد .

وقام الطلاب بالمرور على غرف الأطفال وتوزيع الهدايا والألعاب عليهم، والتقاط الصور التذكارية معهم، وعمل فقرات ترفيهية للاطفال محاربي السرطان للتخفيف عنهم ومساندتهم وإدخال السرور والسعادة على المرضي وذويهم.

واستقبل قيادات مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الاورام بالمجان، وفد طلاب كلية طب الأقصر، حيث رافقوهم للقيام بجولة تفقدية داخل أقسام المستشفى للتعرف على كيفية استقبال وتسجيل المرضى الجدد وأقسام الإشعاعي والكيماوي بجانب تفقد الصيدلة الإكلينيكية، وكذلك تفقد قسم علاج اليوم الواحد، وعدد من الأقسام الأخرى داخل المستشفى.

وعبر طلاب كلية الطب بجامعة الاقصر، عن سعادتهم لوجودهم في هذا الصرح الطبي العملاق بمحافظة الأقصر لعلاج مرضى الأورام السرطانية بالمجان، ، موجهين الشكر والتقدير لجميع العاملين داخل المستشفى، على ما يبذلونه من مجهود لخدمة المرضى والخدمات الطبية المميزة المقدمة للمرضي من محاربي السرطان .

ومن جانبه، أعرب الاستاذ، محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، عن سعادته بزيارة طلاب كلية الطب بجامعة الاقصر لمستشفى شفاء الأورمان، مؤكدا، زيارة الطلاب للمستشفى تنعكس بشكل إيجابي على المرضى داخل المستشفى، مشيرا إلى ترحيب المستشفى بزيارة طلاب كافة الكليات لدعم المرضي طوال رحلتهم العلاجية .