تحليق 45 رحلة بالون طائر في الأقصر على متنها مئات السياح

شهدت سماء الأقصر، صباح اليوم الخميس، تحليق 45 رحلة بالون طائر على متنها مئات السائحين من مختلف الجنسيات، وسط تحسن الظروف الجوية التي تسمح بالتحليق، بحسب ما صرح به أحمد الطيب، رئيس اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر.

البالون الطائر يحلق يوميًا من أمام معبد حتشبسوت

وأوضح «الطيب» لـ«الوطن»، أن رحلات البالون الطائر تشهد رواجًا سياحيًا كبيرًا تزامنًا مع احتفالات أعياد رأس السنة الميلادية الجديدة، إذ يحرص الكثير من السائحين على تجربة مغامرة ركوب البالون الطائر، خصوصًا السائحين من الجنسيات الأمريكية والفرنسية والهندية والإسبانية.

وأشار رئيس اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر، إلى أن البالون الطائر يحلق يوميًا من المطار المخصص له، من أمام معبد حتشبسوت غرب المحافظة، بحسب الظروف الجوية، وموافقة برج المراقبة بمطار الأقصر الدولي ووضوح الرؤية وسرعة الرياح التي لا تؤثر على سلامة الطيران، إضافة إلى أنه غير مسموح الطيران شرق المدينة لعدم تهديد سلامة الطيران بمطار الأقصر الدولي.

مدة الرحلة 35 دقيقة

وتبلغ مدة الرحلة الواحدة للبالون نحو 35 دقيقة، ربما تزيد حسب ما يترائى لقائد البالون ويجد مكانًا مناسبًا للهبوط، إذ يسير وفق اتجاهات الرياح ويهبط في كل مرة في مكان مختلف، ويتلخص دوره في البحث في طبقات الجو المختلفة ويوجه من خلالها البالون.

ويحتل البالون الطائر بالأقصر المركز الثالث عالميًا، كما تتفرد المحافظة بهذا النمط السياحي على مستوى الجمهورية لما تمتلكه من مقومات سياحية وطبيعية وأثرية، فضلًا عن عدم احتوائها على بحار أو مواقع استراتيجية تهدد سلامة الطيران.