سفينة «لوجوس هوب» تستقبل الزائرين في بورسعيد بعروض ترحيبية

استقبل طاقم سفينة المكتبة العائمة «لوجوس هوب» بميناء بورسعيد السياحي اليوم، الزائرين من مختلف المحافظات في أول يوم للجمهور، بداية من الساعة 10 صباحًا، وسط ترحيب منهم ودعوتهم لزيارة المكتبة أكثر من مرة مع أسرهم ومعارفهم.

واستعرضت بعض الفتيات رقصة كورية، للترحيب بزائري السفينة المكتبة العائمة «لوجوس هوب» بميناء بورسعيد السياحي.

قبطان السفينة: نستهدف نقل الثقافات

وقال جيمس بيري قبطان السفينة لوجوس هوب، أن هناك سفن كثيرة تمر من قناة السويس بينها «المكتبة العائمة»، ويتمنى أن يستمتع الزائرين بها كونها مميزة جدًا لأن بها طاقم يتمنى نقل الثقافات مع الزائرين ويتبادلون العلم وأيضًا بناء علاقات جديدة معهم، وقدم التحية للزائرين بمناسبة العام الجديد، والشكر لمحافظة بورسعيد بالتسهيلات التي قدمتها للسفينة وزائريها.

تبادل المهارات والمعرفة

وقال إدوار ديفيد المدير المسؤول عن المكتبة العائمة لوجوس هوب وخدماتها حول العالم، وهو من ماليزيا، إن هذه الزيارة تعد الثانية للسفينة المكتبة العائمة في بورسعيد، وأن المحافظة أكبر ميناء بالعالم حيث يصدر مختلف للبضائع منها القطن والأرز، ويتمنى أن يكون معرض الكتاب مفيدًات لكل الناس في مصر ويشارك في تبادل التعليم والمعرفة ومختلف المهارات.