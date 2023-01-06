درجات الحرارة اليوم على مدن ومحافظات الجمهورية

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة اليوم الجمعة، مع استمرار فرص لسقوط الأمطار الخفيفة بنسب بسيطة على السواحل الغربية للبلاد.

حالة الطقس اليوم

وحذرت «الأرصاد» في بيان صادر عنها، من عودة تكون الشبورة الصباحية على الطرق المؤدية من وإلى مدن القناة وشمال الصعيد، ووسط سيناء، والقاهرة الكبري والسواحل الشمالية للبلاد، كما يسود طقس بارد فى ساعات الصباح الباكر والليل المتأخرة، في حين يسود طقس مائل للبرودة خلال ساعات النهار، ومن المتوقع أن درجات الحرارة الصغري في حالة انخفاض على وسط سيناء ومحافظات شمال وجنوب الصعيد، ووسط سيناء؛ إذ تتراوح بين 7-10 درجات، وفي حين تتراوح على محافظات شمال البلاد وصولًا الى مصر الوسطي بين 11-14 درجة مئوية.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة الجمعة الموافق 6 يناير 2023 على محافظات ومدن الجمهورية، ما يلي:

- القاهرة 20 - 13

- العاصمة الإدارية 19 - 14

- أكتوبر 19 - 14

- بنها 20 - 14

- دمنهور 19 - 15

- كفر الشيخ 20 - 15

- المنصورة 19 - 14

- دمياط 20 - 14

- بورسعيد 19 - 14

- الإسماعيلية 21 - 12

- السويس 20 - 13

- الزقازيق 20 - 14

- شبين الكوم 20 - 14

- طنطا 20 - 15

- شلاتين 25 - 16

- الإسكندرية 20 - 15

- العلمين الجديدة 19 - 14

- وادي النطرون 20 - 15

- مطروح 19 - 14

- السلوم 18 - 13

- سيوة 19 - 10

- العريش 19 - 14

- رفح 18 - 15

- الطور 22 - 12

- كاترين 14 - 04

- رأس سدر 21 - 14

- نخل 17 - 07

- طابا 19- 15

- نويبع 19 - 14

- حلايب 21 - 18

- شلاتين24-18

- شرم الشيخ 23 - 15

- الغردقة 21 - 16

- مرسى علم 22 - 17

- الفيوم 19 - 14

- بني سويف 20 - 13

- المنيا 20 - 09

- أسيوط 19 - 08

- سوهاج 20 - 09

- قنا 20 - 09

- الأقصر 20 - 08

- أسوان 22 - 13

- الوادي الجديد 20 - 13

- أبو سمبل 22 - 14

- أبو رماد 23 - 18

- رأس حدربة 22-17