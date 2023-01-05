حالة الطقس في السويس اليوم.. انخفاض درجات الحرارة وأمطار خفيفة

كشف البيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس في السويس اليوم، حيث يسود المحافظة انخفاضا في درجة الحرارة مع توافر فرص لسقوط الأمطار الخفيفة.

قراءات الطقس في السويس اليوم

سجلت أجهزة الرصد الداخلية وتوقعات هيئة الأرصاد ، قراءات الطقس في محافظة السويس اليوم الخميس، حيث تبلغ درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 10 ونسبة الرطوبة 87%، وسرعة الرياح 5 كم /ساعة، ونسبة سقوط الأمطار 10%.

استعدادات السويس

وشهدت محافظة السويس اليوم سيولة مرورية وانتظام في التنقل والسير بين أحيائها والمحافظات المجاورة ، فيما تستمر محافظة السويس في رفع درجة الاستعداد لمواجة أي تقلبات جوية ، وفقاً لما أعلنه اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس مع بداية ظهور التقلبات الجوية بالمحافظات، والذي شدد على جميع الجهات المعنية بالتدخل الفوري حال حدوث طورئ في الطقس وظهور آثار للتقلبات، لتستمر الأحياء المختلفة في مواصلة تطهير بيارات تصريف الأمطار وخطوط وبيارات الصرف الصحي، كما شنت الأحياء حملات نظافة ورفع التراكمات بالشوارع والمناطق المختلفة.