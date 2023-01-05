كيف تحسب العائد الحقيقي للشهادة البنكية؟.. معادلة من رقمين

قال الدكتور أحمد معطي الخبير الاقتصادي، إن قرارات بنكي مصر والأهلي المصري بطرح شهادة جديدة بعائد سنوي 25% و22.5% شهري يأتي بعد قرارات البنك المركزي برفع أسعار الفائدة 3%.

خفض معدلات التضخم في مصر

وأضاف معطي في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن الإجراءات التي اتخذتها البنوك جاءت لخفض معدلات التضخم في مصر والتي وصلت إلى 21.5%، وطرح شهادة بعائد أعلى من هذه النسبة يمثل بالفعل القيمة الحقيقية التي يحصل عليها المواطن من خلال الفوائد، فعند طرح نسبة العائد 25% من نسبة التضخم 21.5% فهو يمثل 4% وهو مكسب إضافي للمواطنين، كذلك الشهادة ذات عائد الـ 22.5% عند طرحها من 21.5% وهي نسبة التضخم فقيمة العائد الحقيقي هي 1% إضافي ومكسب للمواطن.

عائد أعلى من نسبة التضخم

وأشار إلى أن إصدار مثل هذه الشهادات بعائد أعلى من نسبة التضخم يساعد المواطنين في تخطي العديد من الأزمات وتحقيق فائض مادي، خاصة لكبار السن.

وأوضح أن طرح هذه الشهادات يأتي لكبح جماح التضخم والسيطرة عليه من خلال تقليل الطلب على العديد من المنتجات والسلع غير الضرورية، وهو ما سيحقق استقرارا وانخفاضا تدريجيا في الأسعار خلال الفترة المقبلة، وذلك عقب إيداع الأموال في الشهادات.

وأشار إلى أن هناك ارتفاع بسيط في سعر الدولار عقب الافراج عن العديد من البضائع، وذلك أدى لزيادة الطلب عليه، ولكن الأكيد هو عدم ارتفاع سعر الدولار بشكل مبالغ فيه، وكل من يقول إن سعر الدولار سيصل إلى 30 جنيه فهذا كلام غير حقيقي، حيث أن الدولار يتحرك ببطء شديد.