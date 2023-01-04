خبير مصرفي: الشهادات الجديدة قادرة على سحب السيولة الزائدة من الأسواق

قال الدكتور محمد بدره، الخبير المصرفي، إنَّ إصدار الأوعية الإدخارية الجديدة؛ لشهادات البنك الأهلي وبنك مصر بعائد 25 و22%، كان متوقعاً من البنوك بعد قرار المركزي نهاية العام الماضي بزيادة الفائدة 3% دفعة واحدة، لكنه تأخر قليلاً ليتزامن مع بداية العام الجديد.

أوعية أرباحها مضمونة تصل لـ 25% سنوياً و22.5% شهرياً

وأضاف «بدره» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ الشهادات الجديدة قادرة على سحب السيولة الزائدة من الأسواق والحد من المضاربة على أوعية غير مدرة للعائد مثل «الذهب» و«الدولار» بأوعية أرباحها مضمونة تصل لـ 25% سنوياً و22.5% شهرياً، وهو الهدف الرئيسي للبنوك الحكومية من إصدارها.

قال هشام إبراهيم الخبير المصرفي، إن طرح شهادة 25% من قبل بنكي الأهلي المصري ومصر الحكوميين، بمثابة عملية جراحية لخفض التضخم بالتوازي مع ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي وسداد الالتزامات الخارجية بنحو 2.5 مليار دولار، وتحرك سعر الصرف، متوقعا حصيلة بمليارات خلال أسابيع قليلة من الطرح، مؤكدًا أن أسواقا أخرى مثل الذهب ستتضرر بعدما حققت قفزات سعرية، وأن موعد هدوئها وتراجعها أمام العائد القوي الذي تتيحه شهادات العائد 25%.

الشهادات متاحة من خلال كافة فروع البنك الأهلي بنك مصر

وبعائد يصل إلى 25% يصرف في نهاية مدة الشهادة، أو بعائد يبلغ 22.5 % يصرف شهرياً وذلك اعتباراً من اليوم؛ طرح البنك الأهلى وبنك مصر شهادات إدخار جديدة، بفئات 1000 جنيه مصرى، ومضاعفاتها، حيث يتم احتساب الفائدة من اليوم التالي للشراء ويمكن الاقتراض بضمانها، علما بأن كافة الشهادات متاحة من خلال كافة فروع البنك الأهلي بنك مصر، وعن طريق الإنترنت البنكي وتطبيق الموبايل البنكي، ومركز الاتصالات الهاتفية.