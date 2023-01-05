أوكرانيا تعلن مقتل وإصابة 13 مدنيا جراء الهجمات الروسية خلال 24 ساعة

قال نائب مدير مكتب رئيس أوكرانيا كيريلو تيموشينكو، إنّ 5 مدنيين قُتلوا وأصيب 8 آخرون؛ جراء الهجمات الروسية خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال نائب مدير مكتب رئيس أوكرانيا عبر تطبيق تلجرام، وفق ما نقلته وكالة أنباء «يوكرنفورم» الأوكرانية، اليوم، إنّ الهجمات الروسية المسلحة في 4 يناير 2023 أسفرت عن مقتل اثنين وإصابة 3 بمنطقة دونيتسك ومقتل مدني في دنيبروبتروفسك وآخر في منطقة زابوريجيا، فيما أسفر انفجار لغم في خاركيف عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين، بينما أصيب 3 في منطقة خيرسون.