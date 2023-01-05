أستاذ اقتصاد: الدولة وضعت استراتيجية شاملة ومتوازنة لتنمية الصعيد

قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، إن الفجوة التنموية بالصعيد أدت إلى العزوف عن الاستثمار المحلي والأجنبي نظرًا لتآكل البنية التحتية وعدم توافر الخدمات، لافتًا إلى أن الدولة المصرية بدأت استراتيجية واضحة وصريحة منذ عام 2014 لتنمية أقاليم الصعيد، وتأتي زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمحافظة سوهاج استكمالا لتلك الاستراتيجية.

الصعيد كانت تستحوذ على النصيب الأكبر من حياة كريمة

وأضاف «قاسم»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أن استراتيجية تنمية الصعيد شاملة ومتوازنة وتختص وترتبط بمشروعات البنية التحتية ورفع جودة الحياة للمواطنين، لافتًا إلى أن مراكز الصعيد كانت تستحوذ على النصيب الأكبر من مشروعات «حياة كريمة»، وبالنظر إلى حجم التدفق والاستثمار والمشروعات القومية سنجدها موزعة بتحيز كبير للصعيد، وهذا ما أدى إلى تنمية متوازنة بين أقاليم الدولة.

الدولة راعت اعتبارات الجدوى الاقتصادية

وأشار أستاذ الاقتصاد جامعة أسوان، إلى أن مصر راعت اعتبارات الجدوى الاشتمالية والجدوى الاقتصادية، إذ أن كافة تلك المشروعات تركز على أساسيات عملية التنمية الاقتصادية، مثل المشروعات التعليمية المتمثلة في افتتاح الجامعات ومحاولة تطويرها، وغيرها من الأمور والقدرات الصحية للمواطن التي تختص برفع كفاءة الخدمات الصحية من خلال إنشاء وتطوير المستشفيات والمركز الصحية، إذ أن تلك المشروعات انعكست على جودة حياة المواطن بالإيجاب وتدفق الاستثمارات الأجنبية والمحلية.