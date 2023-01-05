مدينة سوهاج الجديدة.. كيانات استثمارية ومنشآت طبية

استحوذ القطاع الخاص بمدينة سوهاج الجديدة، على أكثر من 80% من جملة الاستثمار في العقار السكني، الذي يعد أهم قطاعات الاستثمار الحالي بالمدينة، وكان للكيانات الاستثمارية الخاصة، دورًا فاعلًا في تنمية الملف الإسكاني بالمدينة، حيث خُصص 14 قطعة أرض بمساحات تتراوح من 12 فدانًا حتى 250 فدانًا عام 2021 لتطوير المشروعات العمرانية.

استثمار المواطنين بسوهاج الجديدة

كان للكيانات الاستثمارية الصغيرة والمواطنين، دورًا مهمًا في دعم عملية تطوير المدينة، إذ استحوذت الفئتان على أكثر من 20 ألف قطعة أرض فضاء صغيرة الحجم، وذلك لبناء المباني السكنية سواء كانت إسكان عائلي أو بمشروع «ابني بيتك» أو إسكان متميز وفاخر.

الأنشطة الخدمية بسوهاج الجديدة

كما تتوافر بمدينة سوهاج الجديدة العديد من الأنشطة الخدمية التي يعتبر وجودها ضروريًا لتسهيل حياة المواطنين، منها الخدمات العلاجية والصحية مثل مستشفى سوهاج التعليمي الجديد الذي يسع 300 سرير، ومستشفى لعلاج أورام الأطفال الذي تم تشييده بالتعاون مع إحدى الجمعيات الخيرية، ليسع 263 سريرًا متخصصًا في تقديم الخدمات الخاصة بالغسيل الكلوى والكشف بالمناظير، والعلاج الكيميائي فضلًا عن تقديم خدمات العناية المركزة واجراء العمليات الجراحية.

كما تم تشييد عدة وحدات صحية ونقطة إسعاف ومركز صحي حضري فضلًا عن عدة كيانات استثمارية طبية خاصة.