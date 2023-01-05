تحرير 800 محضر تمويني لمخابز بلدية ومحلات تجارية خلال شهر في بني سويف

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، تقريرا بشأن مجهودات قطاع التموين خلال ديسمبر الماضي 2022، في إطار متابعته المستمرة للملفات الحيوية بهدف تقييم الأداء في القطاعات الخدمية التي يتعامل معها المواطن ليحصل على احتياجاته الأساسية ولضمان توافرها بالشكل المطلوب، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة في هذا الصدد.

تحرير 496 محضرا تموينيا لمخابز بلدية في بني سويف خلال شهر ديسمبر

وكشف التقرير الذي أعده المهندس وصفي عبد الله، وكيل وزارة التموين، عن توجيه حملات تموينية مكثفة بالتعاون والتنسيق مع مباحث التموين للمرور على المخابز البلدية بدائرة المحافظة خلال شهر ديسمبر، وعددها 1276 مخبزًا للوقوف على مستوى جودة الرغيف المنتج والتأكد من توافر الاشتراطات المطلوبة، حيث أسفرت عن تحرير 496 محضرا متنوعاً.

تحرير 312 محضرا لمحلات تجارية ببني سويف خلال شهر ديسمبر

كما تمكنت الحملات التموينية في بني سويف من تحرير 312 محضرا في مجال المرور على الأسواق والمحلات التجارية ومتابعة محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز منها 132 لعدم حمل شهادات صحية، و91 لعدم الإعلان عن الأسعار، و21 للذبح خارج المجازر، و15 لإدارة منشآت بدون ترخيص، و17 لحيازة سلع مجهولة المصدر، و16 لحيازة سلع منتهية الصلاحية، و10 تجميع دقيق بلدي مدعم، و6 محاضر لبيع سلع بأزيد من الأسعار المدونة عليها، محضرا لعدم الإعلان عن سياسة الاستبدال، و3 محاضر لتجميع مواد بترولية، وتحرير 6 محاضر لمنشآت تجارية وغذائية لحيازتها وبيعها سلع مجهولة المصدر وعدم توافر الفواتير الدالة على مصدرها.

كما تمكنت الحملات من ضبط 90 جوالا أرز زنة 25 كيلو للجوال بإجمالى كمية 2250 كجم أرز، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين والعرض على النيابة العامة للتصرف، كما تمكنت الحملات من ضبط مصنع للعلف بدون ترخيص والتحفظ على 13 طن علف.

ضبط مخزن غير مرخص احتكر 7 طن أرز ببني سويف

وذكر التقرير عن ضبط 7 أطنان من الأرز و1200 كيلو دقيق فاخر مجهول المصدر وبدون فواتير، إضافة إلى ضبط أحد المحال التجارية يتولى تجميع السلع التموينية المدعمة التي يتم صرفها ببطاقات التموين، وتضمنت 480 عبوة زيت طعام مدعم، كما تم تحرير محضرا ضد أحد تجار السجائر والدخان لحيازته وبيعه سجائر مستوردة مهربة داخل البلاد بطرق غير مشروعة دون فواتير ومستندات دالة على مصدرها، وتم التحفظ على 170 علبة سجائر مجهولة المصدر، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وضبط المضبوطات.