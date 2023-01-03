التحفظ على 480 زجاجة زيت و6 أطنان دقيق مدعم في حملات تموينية بالإسكندرية

شنت إدارة تموين العامرية في الإسكندرية، برئاسة حسن داود، مدير الإدارة، وإشراف إبراهيم مرسال، رئيس الرقابة، حملات تموينية أسفرت عن ضبط مخزن بدون ترخيص ملحق بأحد محلات الجملة الكبرى للمواد الغذائية لحيازته مواد غذائية تعمد إخفاءها بغرض الاحتكار، وجرى التحفظ على 40 كرتونة زيت عباد شمس داخل كل كرتونة، و12 زجاجة 800 ملي ميتر بإجمالي 480 زجاجة زيت، و80 صفيحة سمن نباتي وزن الصفيحة 10 كيلو جرامات بإجمالي وزن 800 كيلو جرام.

ضبط أحد الأشخاص يشغل محلا بدون ترخيص

تمكنت الإدارة من ضبط أحد الأشخاص يشغل محلا بدون ترخيص من الجهات المختصة في صرف السلع التموينية، والدقيق للمواطنين بغرض التربح والكسب غير المشروع، وجلب ماكينات صرف سلع تموينية وخبز، ويوهم المواطنين بمشروعية عمله، وتحفظت على 3 أجولة دقيق بلدي مدعم، و48 زجاجة زين تموينية زنة 800 ملي ميتر، و41 كيس سكر زنة الواحد كيلو جرام.

ضبط 3 مخابز لتصرفهم في 120 جوال دقيق

وضبطت الإدارة خلال الحملات على المخابز البلدية المدعمة 3 مخابز لتصرفهم في 120 جوال دقيق بلدي مدعم بإجمالي 6 طن.

ووفق بيان مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، تم التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات.