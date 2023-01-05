تحرير 84 محضرا في حملات تموينية بدمياط.. «احتكار سلع وأسعار أغلى»

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة دمياط، حملة موسعة بهدف محاربة الاحتكار وجشع بعض التجار داخل الأسواق الحرة والمتاجر وضبط حركة البيع والشراء للسلع الغذائية والأرز، من ضبط مخالفة امتناع للبيع للمواطنين من الأرز الأبيض داخل أحد المحال التجارية.

حملات تموينية موسعة بدمياط

بينما تمكنت الحملة التموين في محافظة دمياط، وذلك عبر بيان صادر لها اليوم، من ضبط عدد من المخالفات التموينية وتحرير 84 محضرا ما بين بيع بأسعار مبالغ فيها واحتكار لبعض السلع، وعدم إعلان عن أسعار بعض السلع داخل بعض المحلات.

توفير السلع الغذائية

وكانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، قد وجهت عبر تصريحات سابقة لها، بضرورة توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، وكذلك ضرورة متابعة حركة البيع لأسعار الأرز الأبيض والتأكد من بيعها طبقاً للأسعار المقررة من قبل وزارة التموين.

وأعلنت مديرية التموين، بمحافظة دمياط بتوفير 25 طن أرز أبيض في عدد من منافذ البيع بهدف توفير الأرز للمواطنين دن عناء ومنع الاحتكار ممن قبل بعض التجار لهذه السلعة الهامة، علاوة علي فتح معارض جديدة بالتنسيق مع الغرفة التجارية بالمحافظة بهدف توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة تصل لنحو 20%.