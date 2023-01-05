مدبولي: 27 مشروعا لتطوير الصرف ومياه الشرب في سوهاج بـ4 مليارات جنيه

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنّ الدولة المصرية عملت على رفع مستوى ومعيشة أهالي محافظة سوهاج وصعيد مصر، من خلال السكن اللائق وتوفير المرافق الأساسية والنقل والمواصلات، منوها بتنفيذ 27 مشروعا ضخما بتكلفة بلغت 3 مليارات جنيه لرفع مستوى مياه الشرب، وبالنسبة للصرف الصحي، فقد كانت تغطيته في عام 2014 على مستوى المحافظة 17.5%.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته ضمن فعاليات افتتاح الرئيس عبدالفتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظة سوهاج: «محافظة سوهاج كان لها نصيب أكثر من 23 ألف وحدة إسكان، بتكلفة تجاوزت 3.7 مليار جنيه، منهم منطقة الدريسة والسماكين، والتي تقع على نهر النيل مباشرة، وكان يقطنها الأهالي ويعملون بحرفة الصيد وبعض المهن البسيطة».

وتابع بأنّ الدولة تدخلت وأزالت المنطقة وأعادت بناءها في المكان نفسه بالرغم من شدة تميزه، وتم تنفيذ وتطوير 4940 وحدة سكنية كسكن بديل بدلا من المساكن غير الآمنة.

وأكد، أن المشروع الأهم الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي هو مشروع سكن كل المصريين بكل مستوياته بدءًا من الاسكان الاجتماعي والمتوسط وفوق المتوسط، وكان لسوهاج نصيب كبير بواقع 17 ألف وحدة في سوهاج الجديدة وأخميم الجديدة، وفي 2014، كان من يقطن مدينة سوهاج الجديدة بضع عشرات من الأسر، ولكن على مدار الفترة الماضية جرى بناء أكثر من 10 آلاف وحدة إسكان وأغلبها حجزت.

وشدد على أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه باستغلال الأراضي الشاغرة في المدن القديمة من أجل إطلاق مشروع جديد؛ لتطوير عواصم المحافظات وتم البدء بـ1272 وحدة سكنية بتكلفة قدرها 1.3 مليار جنيه، وستطرح لأسر مدينة سوهاج حتى يكون لديهم الفرصة للسكن داخل المدينة.

وأكد: «سنشرف بافتتاح وتسليم 504 وحدات سكنية في مدينة سوهاج الجديدة بتكلفة تتجاوز 51 مليون جنيه»، وتطرق رئيس الوزراء، إلى جهود الدولة في ملف مياه الشرب، موضحا: «في عام 2014 كانت نسبة تغطية مياه الشرب 48% على مستوى المحافظة، واليوم أصبحنا 99% والـ1% المتبقي هم العزب والتوابع الموجودة في القرى، وسنصل إلى نسبة 100% مع نهاية مشروع حياة كريمة».

ونوّه بتنفيذ 27 مشروعا ضخما بتكلفة بلغت 3 مليارات جنيه لرفع مستوى مياه الشرب، وبالنسبة للصرف الصحي، فقد كانت تغطيته في عام 2014 على مستوى المحافظة 17.5%، لكنه الآن أصبح 30%، وسنصل إلى 100% مع اكتمال مراحل مشروع حياة كريمة، إذ جرى تغطية كل المدن بواقع 90%، ويتم العمل على تغطية القرى، وهناك 47 مشروعا بتكلفة قدرها 4 مليارات جنيه.

وأكد أنّ مجال الكهرباء شهد عشرات المشروعات بواقع 78 مشروع نقل وتوزيع وتوليد كهرباء، بتكلفة تجاوزت 3.2 مليار جنيه، أما توصيل الغاز الطبيعي في المنازل، فقد كان حلمًا في القرى، فقد جرى التوصيل في 210 آلاف وحدة بتكلفة تجاوزت مليار جنيه، ويستهدف مشروع حياة كريمة إدخال هذه الخدمة المهمة لكل بيوت القرى إن أمكن.