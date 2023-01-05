أسعار اللحوم اليوم.. الكيلو يبدأ من 170 جنيها وانخفاض مرتقب

شهدت أسعار اللحوم اليوم في مختلف المحافظات، استقرارًا ملحوظًا في السعر، سواء للحوم البلدي بمختلف أنواعها، أو اللحوم المستوردة، فضلًا عن توافرها في مختلف محال الجزارة، والسوبر ماركت، ومنافذ بيع أمان ومنافذ وزارة الزراعة المنتشرة في جميع المحافظات.

وأوضح تجار الماشية، والجزارين، أنّه من المتوقع أن تنخفض أسعار اللحوم في مصر بصورة كبيرة خلال الفترة المُقبلة، عقب توافر أعلاف الماشية بصورة كبيرة، وانخفاض أسعارها.

أسعار اللحوم اليوم

قال محمود إبراهيم الجزار، تاجر ماشية، وصاحب سلسلة محال جزارة، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إنّ أسعار اللحوم اليوم بمختلف محال الجزارة في جميع المحافظات، والسوبر ماركت، جاءت كالتالي:

سعر كيلو اللحم البلدي: سجل بين 170 حتى 200 جنيهً، مختلفًا من منطقة لأخرى.

سعر كيلو الكبدة البلدي: تراوح بين 165 حتى 180 جنيهًا.

سعر كيلو الاستيك والبوفتيك: تراوح بين 155 حتى 170 جنيهًا.

سعر كيلو الكبدة الضأن: سجل بين 160 حتى 190 جنيهًا.

سعر اللحوم الجملي: تراوحت بين 130 حتى 160 جنيهًا للكيلو.

سعر كيلو عرق التربيانكو أو الفلتو: تراوح بين 180 حتى 190 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم المجمدة اليوم

جاءت أسعار اللحوم المستوردة اليوم، كالتالي:

أسعار اللحوم المجمدة اليوم «البرازيلي»: تراوحت بين 110 حتى 130 جنيهًا.

سعر كيلو الكبدة المستوردة: تراوح بين 80 حتى 97 جنيهًا.

أسعار اللحوم الهندي اليوم: سجل سعر الكيلو بين 90 حتى 110 جنيهات.

أسعار اللحوم الحية في وزارة الزراعة

فيما يخص أسعار اللحوم الحية في وزارة الزراعة، فإنّها مخفضة بنسبة 30% تقريبًا عن أسعار السوق، حيث جاءت كالتالي:

أسعار اللحوم الطازجة في منافذ وزارة الزراعة: سجلت 150 جنيهًا للكيلو.

سعر كيلو الكبدة: سجل 135 جنيهًا.

سعر كيلو اللحم الضأن: سجل 135 جنيهًا.

سعر كيلو اللحم المفروم: تراوح بين 110 حتى 135 جنيهًا.

أسعار اللحوم السودانية اليوم: 135 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم في منافذ أمان 2022: سجلت بين 135 حتى 145 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية اليوم

تراوحت أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية اليوم، بين 115 حتى 135 جنيهًا للحوم السودانية الطازجة.