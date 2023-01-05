«التجارة»: تراجع في جميع أسعار المواد الخام خلال نوفمبر الماضي

رصد تقرير حديث صادر عن وزارة التجارة والصناعة، تراجع جماعي لأسعار المواد الخام خلال شهر نوفمبر الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام 2021.

وقال تقرير اتجاهات أسعار السلع العالمية، إن أبرز التراجعات في المواد الخام، جاءت في سعر المطاط الذي تراجع بنسبة 27.2% ليصل إلى 1.2 دولار للكيلو، مقارنة بـ 1.7 دولار في نوفمبر 2021، وذكر التقرير أن القائمة ضمت خامات أخرى مثل القطن وجذوع الأخشاب من ماليزيا والكاميرون بنسبة 20.2% للقطن، و19.8% لجذوع الأخشاب.

وأظهر التقرير في رصده، تراجع بعض أسعار الأسمدة خلال نوفمبر، حيث بلغ أقصى انخفاض في سعر اليوريا بنسبة 34.6%، ليصل إلى 588.7 دولار للطن، مقارنة بـ900.5 دولار، تلاها انخفاض أسعار كل من ثنائي فوسفات الأمونيوم، وسوبر فوسفات ثلاثي، بنسبة 8.4%، و26% على التوالي.

في المقابل، أشار التقرير إلى ارتفاع أسعار بعض أنواع الأسمدة الأخرى، حيث بلغ أقصى ارتفاع في سعر كلوريد البوتاسيوم نحو 154.5%، ليصل إلى 562.5 دولار للطن، مقارنة بـ221 دولار للطن في نوفمبر 2021، تلاه ارتفاع سعر خام الفوسفات بنسبة 95.0%، وأرجع التقرير ارتفاع الأسعار إلى كل من ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في الإنتاج، بجانب الحرب الروسية الأوكرانية، والعواصف الشديدة في الولايات المتحدة التي عطلت الإنتاج، فضلا عن ارتفاع الطلب على الأسمدة، واضطرابات التوزيع وسلاسل التوريد.

كما أرجع التقرير، زيادة السعر إلى ارتفاع الرسوم التجارية، التي اعتبرها خطرا داهما على الأمن الغذائي العالمي، حيث تضاعفت أسعار الأسمدة أكثر من 3 مرات، مقارنة بما كانت عليه قبل عام 2020.

ولفت التقرير إلى تراجع جميع أسعار المعادن، عدا النيكل، حيث بلغ أقصى انخفاض في سعر القصدير بنسبة 45.7%، ليصل إلى 21.2 ألف دولار للطن، خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بـ 39.1 ألف دولار في الشهر ذاته من العام 2021. كما ضمت قائمة أسعار المعادن المتراجعة كل من النحاس والفضة والزنك والألومنيوم والرصاص والذهب والبلاتينيوم والحديد.