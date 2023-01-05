إقبال من المصريين على السفر للمدن السياحية خلال إجازة نصف العام

كشف محمد فاروق، رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، عن وجود إقبال جيد من المواطنين المصريين للسفر إلى المدن السياحية المصرية خلال إجازات منتصف العام الدراسي وخاصة الأقصر وأسوان والغردقة وشرم الشيخ والعين السخنة، مشيرا إلى أن شركات السياحة المصرية بدأت من الآن في تسويق برامجها إلى تلك المدن خلال فترة الإجازة مع تقديم عروض سعرية مميزة.

إقبال من كل شرائح المجتمع

وأضاف لـ«الوطن» أن الإقبال على السفر خلال إجازات منتصف العام الدراسي التي تحل خلال الـ 10 أيام الأخيرة من شهر يناير الجاري وحتى نهاية الأسبوع الأول من شهر فبراير المقبل ويشمل كافة شرائح المجتمع، حيث تسافر خلالها العائلات وأيضا المواطنون كما تنظم بعض المدارس والجامعات والأندية والنقابات رحلات لتلك المدن خلال فترة الإجازة ولاسيما إلى محافظتي الأقصر وأسوان.

نسب إشغال الفنادق خلال إجازات منتصف العام الدراسي

وأشار إلى أن نسب إشغال الفنادق العائمة والثابتة بالأقصر وأسوان ستصل لمعدلات مرتفعة خلال إجازات منتصف العام الدراسي وذلك بسبب تواجد أعداد كبيرة من السياح الأجانب والمصريين بهما خلال تلك الفترة، موضحا أن إجازة منتصف العام الدراسي تعتبر الموسم الوحيد الذي يقبل فيه المصريون على السفر لزيارة المدن السياحية بالصعيد، وذلك لأن درجات الحرارة خلال تلك الفترة تكون معتدلة.

وأوضح رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة، أن الحركة السياحية التي استقبلتها الأقصر وأسوان منذ بداية الموسم الشتوي الحالي وحتى الآن جيدة للغاية، مشيرا إلى وجود إقبال كبير من السياح الأجانب على زيارة المحافظتين خلال تلك الفترة، متوقعا أن يشهد العام الجاري زيادة في الحركة السياحية الوافدة لمصر بصفة عامة والوافدة للأقصر وأسوان بصفة خاصة.