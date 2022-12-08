شركات السياحة: عروض الأزياء العالمية بالمناطق الأثرية تروج للمقصد المصري

أرجع هشام إدريس، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، نجاح عرض أزياء دار «كريسيان ديور»، العالمية بمنطقة الأهرامات، إلى التنظيم الجيد والتنسيق والتناغم المشترك بين الجهات المعنية بتنظيم الاحتفالية الدولية التي تابعها الملايين عبر وسائل الإعلام الدولية بمختلف أنواعها.

وأضاف في تصريحات صحفية اليوم، أن الدولة المصرية عازمة على الدفع بصناعة السياحة المصرية لتتبوأ مكانتها التي تستحقها بين دول العالم السياحية، والتي تتسق مع توجهات ورعاية القيادة السياسية للسياحة ودعمها لتكون بالفعل قاطرة للتنمية الاقتصادية المصرية.

ضرورة استثمار الأحداث العالمية

وأضاف أن على وزارة السياحة والآثار، وهيئة تنشيط السياحة المصرية، استثمار هذه الأحداث العالمية والتي تستقطب نجوم العالم والمشاهير الذين يتابعهم الملايين من المعجبين والمهتمين بنشاطهم عبر صفحاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي في الترويج والدعاية للسياحة المصرية في الخارج والأسواق السياحية الهامة.

وأشار إلى أن اختيار بيوت الأزياء العالمية «ريتشى – إيطاليا»، أو «كريستيان ديور – فرنسا»، لإقامة عروضها في الأماكن الأثرية والتاريخية سواء بالأقصر أو الأهرامات، يصب في صالح السياحة المصرية.

وشدد على ضرورة التمسك بهذه الفرص الذهبية، لتصبح وسيلة الترويج للمقاصد السياحية المصرية، ومع أهمية دور وزارة السياحة والآثار، وهيئة تنشيط السياحة، والهيئة العامة للاستعلامات ، والسفارات المصرية بالخارج لتقوم بدورها الرائد في نشر وعرض الأفلام الخاصة بهذه الأحداث لتكون قوة ضاربة في التسويق للمنتج السياحي المصري والدعاية الإيجابية لبلادنا ، مؤكداً على أن اختيار هذه الدور العالمية لمصر لعرض أحدث خطوط الموضة في الأماكن الأثرية يؤكد إننا قادرون على الحشد والتنظيم لهذه الأحداث والخروج بها بشكل متميز، وأن وطننا أصبح منصة هامة لإقامة فعاليات وأحداث دولية من الخارج على أرض الكنانة .

تأثيرات إيجابية على السياحة المصرية بسبب عروض الأزياء

وتوقع أن إقامة عرض أزياء دار المصمم العالمي «كريستيان ديور»، بالأهرامات سيكون له صدى وآثار إيجابية على السياحة المصرية والاقتصاد خلال الفترات المقبلة خاصة بعد الدعاية المجانية التي قامت بها وسائل الإعلام الدولية ومتابعتها لهذا الحدث، داعياً هيئة تنشيط السياحة والشركات السياحية، ضرورة السعي لفتح قنوات مع الجهات المماثلة ، وكذلك العمل على تنشيط وجذب نمط سياحة المهرجانات والمؤتمرات والحوافز التي تحقق عوائد اقتصادية ضخمة على بلادنا مدللاً بالأثر الإيجابي والنتائج الممتازة والطيبة لعقد مؤتمر المناخ بشرم الشيخ مؤخرا، وترويجه للسياحة المصرية بشكل احترافي وعالمي.