مركز مصر للدراسات الاقتصادية: صوامع القمح تؤمن الاحتياطي الاستراتيجي للبلد

أشاد الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، بما انتهجته الدولة المصرية منذ عام 2014 في تنفيذ المشروع القومي الذي وجه بتنفيذه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو التوسع في إنشاء الصوامع الحديثة لتخزين القمح.

التوسع في إنشاء الصوامع

وقال «أبو زيد» في تصريحات لـ«الوطن» إن ما تم في التوسع بإنشاء الصوامع الحديثة يعد سياسة اكتشاف الذات، وتنمية القدرات والإمكانيات لتعظيم القيمة المضافة على الاقتصاد المصري، خاصة فيما يتعلق بتأمين الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية ويأتى فى مقدمتها القمح.

زيادة المساحات المنزرعة من القمح

وأكد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أنه جرى التعامل مع ملف القمح تم من خلال مسارين مهمين، الأول عبر زيادة المساحات المنزرعة من القمح، والثاني في إطلاق المشروع القومي للصوامع والذي ساهم في تغيير خريطة السعة التخزينية للقمح من 1.2 مليون طن إلى 3.4 مليون طن حاليا.

وأضاف: «السعة التخزينية في السابق كانت قليلة لما تحتاجه مصر لتأمين رصيد آمن للاستهلاك، ولهذا خلال السنوات الماضية عكفت الدولة على زيادة عدد الصوامع التي زادت السعة التخزينية إلى 3.4 مليون طن سنويا مما ساهم في زيادة تأمين المخزون الاستراتيجى لأكثر من 6 أشهر».

تقليل حجم الفاقد من القمح

ونوه بأن المشروع القومى للصوامع كان له أكبر الأثر على تقليل حجم الفاقد من القمح والذى كان يقدر من 800 ألف طن إلى مليون طن قمح هادر سنويا، بالإضافة إلى أن المشروع القومي للصوامع ساهم بشكل كبير على اتخاذ سياسة التحوط ضد التذبذب في أسعار القمح مما ساهم فى تلبية احتياجات الدولة المصرية من القمح المستورد فى ظل المتغيرات الاقتصادية جراء تداعيات جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية والتى أثرت بشكل كبير على سلاسل الامداد خاصة.

وأضاف أبو زيد: «نعتمد بشكل كبير على تلبية باقى احتياجاتنا من القمح عبر الاستيراد من الخارج، وبالتالي المشروع القومى للصوامع يعتبر نظرة استباقية مبنية على دراسات مستقبلية لتلبية الاحتياجات المحلية من القمح وعدم حدوث فجوة تحدث اضطراب فى السوق المحلي».

ونشرت «الوطن» في عدد الأربعاء 4 يناير 2023، ملفًا خاصًا عن «صوامع مصر» والتي أبرزت فيه على مساحة 3 صفحات ورقية، ما أدت إليه تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي ببدء المشروع القومي بالتوسع في إنشاء الصوامع وزيادة القدرة التخزينية للقمح من أجل تأمين الاحتياطي الاستراتيجي من القمح.

لقراء ملف صوامع القمح كاملا يرجى الدخول على الرابط من هنـــا.