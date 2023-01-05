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الرئيس السيسي لـ«الفشني»: محتاجين نقدم ده في افتتاح مدينة الفنون

كتب:

محمد عزالدين
03:51 م | الخميس 05 يناير 2023
الفشني

الفشني

قدم الفنان وائل الفشني فقرة غنائية قدم فيها باقة من أجمل الأغاني المعبرة عن أهالي محافظات الصعيد، حيث ظهر مؤديا الأغاني بالجلباب.

وأشاد الرئيس السيسي بأداء الفنان، قائلا: «في افتتاح مدينة الثقافة والفنون، عاوزين نبقى نقدم الفن المصري وكل فنوننا تجهز أنت وناسك، إحنا محتاجين ده علشان نحيي فنوننا وتراثنا وفرصة الناس في مصر تشوفنا، فشد حيلك».

وتفقد الرئيس السيسي، اليوم، قرية أم دومة في مركز طما، إحدى قرى «حياة كريمة» بسوهاج، بحسب المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، كما يفتتح الرئيس مستشفى سوهاج التعليمي، ويزور جامعة سوهاج الجديدة. 

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بقلم محمد عزالدين