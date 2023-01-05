الرئيس السيسي لـ«الفشني»: محتاجين نقدم ده في افتتاح مدينة الفنون

قدم الفنان وائل الفشني فقرة غنائية قدم فيها باقة من أجمل الأغاني المعبرة عن أهالي محافظات الصعيد، حيث ظهر مؤديا الأغاني بالجلباب.

وأشاد الرئيس السيسي بأداء الفنان، قائلا: «في افتتاح مدينة الثقافة والفنون، عاوزين نبقى نقدم الفن المصري وكل فنوننا تجهز أنت وناسك، إحنا محتاجين ده علشان نحيي فنوننا وتراثنا وفرصة الناس في مصر تشوفنا، فشد حيلك».

وتفقد الرئيس السيسي، اليوم، قرية أم دومة في مركز طما، إحدى قرى «حياة كريمة» بسوهاج، بحسب المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، كما يفتتح الرئيس مستشفى سوهاج التعليمي، ويزور جامعة سوهاج الجديدة.