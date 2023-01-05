تأجيل محاكمة المتهم بقتل زوجة شقيقه حرقا بالشرقية لـ 6 أبريل 

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بتأجيل محاكمة متهم بقتل زوجة شقيقه إلى جلسة 6 يناير الجاري للصلح والمرافعة.

إخطار مدير أمن الشرقية بإصابة سيدة بحروق

كان مدير أمن الشرقية، تلقى إخطاراً من مستشفى أبوحماد المركزي باستقبال سيدة تُدعى «هناء ع. أ.»، 30 سنة، ربة منزل، مقيمة بمدينة أبو حماد، مصابة بحروق من الدرجة الأولى، بنسبة تجاوزت 60%، وجرى تحويلها إلى مستشفى ههيا للحروق، لتلقي العلاج اللازم.، وفي وقت لاحق تلقى مدير الأمن إخطارا بوفاتها.

وعلى الفور، انتقلت قوة من الشرطة في مركز أبو حماد إلى محل الواقعة، لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق زوج المصابة، يعمل سائقاً، حيث قام بسكب البنزين عليها، ثم أشعل النار فيها، خلال مشاجرة بينهما بسبب الخلاف على الشقة، ورغبته في إخراجها وزوجها منها، حتى يمكنه الزواج بالشقة.

ألقت قوات الشرطة القبض على المتهم، وتمت إحالته إلى الجهات المختصة لتولي التحقيقات، وأحالت المتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت قرارها المتقدم.