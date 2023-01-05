أحد مستفيدي «ابدأ» للرئيس السيسي: «حلمنا نكون أكبر مصنع في الشرق الأوسط»

قال أحمد العريان، رئيس مجلس إدارة «العريان جروب للغزل والنسيج وصناعة الملابس والأحذية الخفيفة»: «حضرتك يا ريس قولتلنا ابدأوا في مؤتمر الصناعات الماضي، وبالفعل بدأنا بالشراكة مع شركة ابدأ للتنمية الصناعية، إذ أقمنا لأهالينا في سوهاج بغرب جرجا أول مشروع لصناعة الكوتشي في الصعيد».

وأضاف: «ده نموذج لمصنع كبير هنعمله، لأننا بنحلم وهنفذ، حتى نحقق حلم الخاص بأن نكون أكبر مصنع في الشرق الأوسط بسعة 500 ماكينة»، مشيرًا إلى أن هناك 500 ماكينة ستنتج من 9 إلى 10 ملايين قطعة حذاء في السنة، وبالتالي سيحدث تعميق في الصناعة إلى جانب توفير فرص عمل للشباب، وتقليل الواردات وتوفير العملة الصعبة.

ووجه كلامه للرئيس السيسي: «هننجح إن شاء الله، وهنقدم أول 1000 كوتشي لأهالينا في حياة كريمة هدية، وأشكرك على دعمك المستمر للصناعة، وإن شاء الله خير».

وتابع: «عدد العاملين بالمصنع حوالي 20 فرد، وتتراوح رواتبهم بين 4 الآف إلى 10 آلاف»، جاء ذلك ردًا على سؤال الرئيس السيسي «كم عدد العاملين بالمصنع ورواتبهم»، مضيفًا: «نعمل بطريقة واقعية، فكلما زادت خبرة الفني والمهندس تزداد رواتبهم، ونقوم بإعطاء العاملين بالمصنع نسبة على إنتاجه أيضًا».

وأكمل: «أبشرك يا ريس، أننا اتفقنا مع الشركة الموردة للماكينات، لدينا على تصنيع 500 ماكينة في مصر، حتى يصبح المنتج والماكينة من صنع مصر بكل فخر».

وفي السياق ذاته، قال الرئيس السيسي: «بالتوفيق، وألف مبروك على المصنع الصغير والكبير إن شاء الله»، تابعًا: «لما بسأل اللي بيشتغلوا على أرقام عدد اللي بيشتغلوا أو رواتبهم كام، ببقى عايز ألفت نظر الناس يا دكتور مصطفى، ولوزير التجارة قد أيه لو أحنا قدرنا نتوسع ونيسر للناس ونخليهم يبدأوا يشتغلوا هنساهم مساهمة كبيرة جدا بخروج منتج الناس تستفيد منه، لأن الكلام اللي معمول ده أكيد لأهالي سوهاج، لكي يستفيدوا منه لأولادهم في المدارس، وبسعر معقول غير لما نستورده من بره، أو حتى جيبناه من القاهرة لهنا».

واستطرد: «ده كده بينتج لصالح المنطقة بمحافظة سوهاج والمحافظات اللي جنبها، لكن شوفوا الكلام اللي بيتقال أيه، أن كل ما الشخص بيشتغل أكتر، ويكون ماهر كل ما بياخد أكتر»، متابعًا: «بسأل على المرتبات عشان أطمن أن الرقم ده معقول، والصناعة دايما مرتباتها أكتر من أي حاجة تانية»، مضيفًا: «ديه كمان مصانع ذات تكنولوجيا محدودة، تصورا بقى لو بنشتغل في تكنولوجيات متقدمة، والناس بتنتج حاجة متقدمة أكتر».

وأكد الرئيس السيسي: «كل اللي هطلبه منك وده محتاج مننا أحنا كدولة نساهم معاك فيه، إن موضوع البحوث وجودة الإنتاج، تساعد المصانع دي من خلال التدريبات، إذا كانوا يحتاجونها، أو توفير خبرات لكي يكون منتجك منافس، ويحقق المواصفات العالمية، التي يتم إنتاجها في أكبر الدول المتقدمة.

ووجه الرئيس السيسي سؤالًا لأحمد العريان: «أرباحك الشهرية كام بالتقريب؟»، وجاء الرد: «الأرباح تتراوح من 23% من نسبة المبيعات، حتى 35%، وهذا على أرض الواقع وليس كلام فقط».